Una iniciativa mejora las competencias digitales de personas con discapacidad

Verónica Atencia es una de las 10 personas con diversidad funcional que forman parte de la primera formación que se ha impartido en el HUB de Diversidad Digital en Málaga de la Fundación Integralia DKV y FUJITSU ESPAÑA. Ella es informática y gracias a este curso sobre accesibilidad web ha actualizado sus conocimientos. Llegó hasta el hub gracias a una llamada que recibió de Málaga Inclusiva, donde le comentaron que iba a llegar esta formación a la capital y ahora va a comenzar el de ciberseguridad. Con estos cursos Verónica sostiene que la están “ayudando a encontrar más oportunidades” dentro del mundo laboral y con los conocimientos adquiridos va a poder ofrecerlos a personas que no dominan el mundo digital. Atencia tiene esclerosis múltiple diagnosticada desde 2002, perdió la visión de un ojo y tras una punción lumbar “se desencadenó la fatalidad”. Tras separarse de “los tratamientos tradicionales médicos”, se decantó por la “salud natural” y lleva luchando desde 2016 para recuperar su salud. “Ahora mismo mi prioridad es recuperar mi salud porque he intentado trabajar y no puedo porque la espalda me molesta, me duele y a lo mejor en un trabajo me exigen más de lo que puedo dar y no llego y si luego no puedo dormir, pues se me junta todo”, señala.