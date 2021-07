Lluvia de 78 millones en Málaga

Dos hombres permanecían apostados, a primera hora de la tarde de este sábado, sobre las escaleras mecánicas del centro comercial Rosaleda, mientras esperaban a que la administración de loterías número 20 levantara sus persianas. Muchos pasaban por delante y se hacían fotos delante de un inmenso cartel, y no es para menos.

Se trata del punto de venta que repartió en la noche del viernes 77.959.528 euros, el mayor premio en la historia de la provincia de Málaga y el segundo de Andalucía. La suerte ha recaído en un único acertante, aún desconocido, de primera categoría con la combinación formada por los números 49, 29, 38, 9 y 14, y las estrellas número 7 y 10.

Rosario Martín no podía ocultar su alegría, una de las tres empleadas del establecimiento. “Estamos muy contentos, aún no nos lo creemos. Una siempre está acostumbrada a repartir suerte, pero premios mucho más discretos. Esto es algo tan grande que aún cuesta asimilarlo, 80 millones, es que es impensable”, comentó eufórica tras la ventanilla Martín. Mientras Rosario seguía con sus labores, los dos hombres seguían charlando y haciendo sus apuestas sobre si el multimillonario estaría en el establecimiento de incógnito o se pasaría a lo largo del día.

“El viernes por la noche llamaron a mi jefe, y a las 22:30 me dieron la noticia. Estuvimos hasta altas horas de la noche escribiendo por el móvil y muy emocionados, no lo podíamos ocultar”, relata Martín. La mayor incógnita que algunos se empeñan en resolver es la identidad de la persona agraciada.

“Lo único que sabemos es que se trata de un boleto para los martes y viernes de cinco columnas, pero desconocemos quién es. Puede ser que incluso no se haya enterado si no está al tanto de las redes sociales y cuando se pase por aquí le damos la grata noticia”, bromea Rosario Marín. No obstante, piensan que podría ser alguien de la capital, puesto que cuentan con una clientela fija y este año hay menos turistas de lo normal debido a las restricciones para prevenir el contagio del coronavirus.

Lo cierto es que este premio también es un gran aliciente para esta administración que afronta una nueva campaña para la Lotería de Navidad con mucho optimismo e ilusión. “Esto es una publicidad enorme de cara al próximo sorteo, hay que aprovechar la oportunidad”, confiesa la dependienta.