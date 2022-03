Losada, sobre el Museo Ruso: "No se dan condiciones para que Málaga transfiera un solo euro más a Rusia"

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha vuelto a defender que el Museo Ruso de la capital siga abierto pero ha insistido en que las próximas exposiciones deben quedar en suspenso mientras dure la invasión a Ucrania.

"Creo que todo el mundo lo entiende, en el sentido de toda mi defensa a la cultura, toda mi defensa al patrimonio artístico ruso, pero, ahora mismo, no se dan las condiciones para que Málaga transfiera un solo euro más a Rusia", ha agregado.

Losada, tras ser cuestionada por los periodistas, ha incidido en que el Museo Ruso "es un magnífico museo". "Es un museo malagueño en que lo que hacemos es exponer obras de pintores rusos", ha apuntado.

En este sentido, ha agregado que Málaga tiene un acuerdo marco con el Museo Ruso de San Petersburgo "por el cual nos ponen tres exposiciones al año, una que dura todo el año y dos que son semestrales".

"Tenemos un acuerdo marco, pero esas exposiciones se pagan individualmente", ha dicho y ha recordado que en el que trabajan "80 personas, por lo tanto, malagueños; y ese museo tiene que seguir manteniéndose vivo".

No obstante, ha dejado claro que la exposición que hay actualmente Guerra y Paz y las otras semestrales actuales son "magníficas" pero "no me parece de recibo que -para- la siguiente exposición hagamos una transferencia económica hacia Moscú".

"Ahora mismo, tal y como está la situación internacional de bloqueo absoluto desde todos los ámbitos, nosotros también tenemos que ejemplarizar y simbolizar que, evidentemente, Rusia ha invadido Ucrania y que la situación no está normal".

A su juicio, "no entendería el pueblo malagueño ahora mismo transferir un solo euro público a Rusia", ha dicho, al tiempo que ha reiterado que "lo tenemos que hacer es dejar en 'stand by' la siguiente exposición".

"Eso no es cerrar el museo, eso no es romper relaciones porque estamos todos de acuerdo en que hay que diferenciar al pueblo ruso, en que hay que diferenciar el arte ruso pero, ahora mismo, la situación del Gobierno de Putin invadiendo Ucrania, desde luego, es intolerable", ha apostillado la también portavoz municipal de Cs en el Ayuntamiento.

Sobre si ha podido hablar con el alcalde que insiste en la continuidad de muestras en esta pinacoteca y aboga por separar arte ruso y gobernantes, Losada ha confirmado que habló con De la Torre este pasado miércoles y ha insistido en que comparte que "la cultura tiene que prevalecer sobre todo". "No estoy hablando de quemar los libros de Tolstói, lo que estoy hablando es que tenemos unos magníficos cuadros de pintores rusos colgados pero otra cosa es pagar dinero por una nueva exposición", ha dicho.

Losada ha opinado que "lo que creo que quiere -el alcalde- es que nosotros no tengamos que hacer nada y sea la situación coyuntural económica la que imposibilite esa transferencia económica". No obstante, ha abogado por ir un paso más; "no se trata de que nos veamos obligados a no podamos mandar el dinero, significa que nosotros tenemos que tener un gesto también de decir 'oiga, esta situación no está normal y lo que ustedes están haciendo no es normal'".

Ha dicho también que no entiende que por "ese temor" de "enfadar, molestar, en este caso al Museo Ruso de San Petersburgo; nosotros hagamos como si nada y nos veamos obligados a no poder transferir el dinero".

"Son dos cosas distintas", ha dicho, "una es que no podamos materialmente transferirlo y otra cosa es que digamos que ahora mismo no se dan las condiciones para que nosotros continuemos haciendo ese tipo de exposiciones y que las dejamos en 'stand by'. Me parece superlógico".

Ha insistido, por tanto, en que "estamos en una situación muy anormal en el que todos tenemos que hacer sacrificios y nuestro sacrificio tiene que ser la valentía de decir que no podemos tener la nueva exposición en las condiciones que ahora mismo tiene Rusia invadiendo Ucrania".

Sobre la petición que se ha realizado para que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, devuelva la medalla Pushkin, condecoración estatal que se entrega por el Día de la Unidad Popular de la Federación de Rusia y que recibió en 2018 de manos del presidente ruso, Vladimir Putin; Losada ha dicho que "es una reflexión muy personal que tiene que hacer el alcalde. Yo ahora mismo no me sentiría cómoda con esa foto puesta en mi despacho, pero es una reflexión que tiene que hacer el alcalde a título personal".