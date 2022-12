Lotería de Navidad Málaga: “Dar el Gordo es lo mejor que le puede pasar a un lotero”

El primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, el más esperado, se ha dejado caer por Málaga este año. “05490, cuatro millones de euros”, una frase que solo ha traído alegría a las administraciones que han vendido el número y a las familias que lo han adquirido. Este año del Gordo de Navidad se han vendido en Málaga cuatro décimos, dos en la capital, uno en Villanueva del Trabuco y otro en Torremolinos.

Raquel y Adrián son los propietarios de la administración número 35, Loterías La Piedad, situada en la calle Duque de Rivas, 2, donde se ha vendido uno de los décimos premiados, cuyos compradores se llevarán 400.000 euros que finalmente serán 328.000 al restarle el importe que se lleva Hacienda. Los abrazos, los besos, las lágrimas de felicidad y la frase: “05490, cuatro millones de euros” no ha parado de repetirse y cantarse una y otra vez desde que se pronunció el número en el sorteo. El matrimonio podía contener las lágrimas de emoción al ser conscientes de que habían vendido un décimo del Gordo.

Después de “un año muy duro”, Raquel tenía la ilusión de poder “dar una alegría” en la Lotería de este año. Ella estaba en casa porque lleva de baja unos meses y cuando ha salido el número premiado “mi marido no paraba de llamarme y me he venido lo más rápido posible a la administración”. Por su parte, Adrián, que llevaba trabajando desde las 8:30 y estaba viendo el sorteo en el establecimiento, asegura que "dar el Gordo es el premio más grande que puede tener un lotero después de todo el año de trabajo”.

El Sorteo de Loterías de Navidad es el más esperado del año y los dueños de esta administración señalan que llevan vendiendo décimos desde verano tanto a malagueños como a turistas de todas partes. El décimo expedido desconocen a quién le ha tocado, puesto que “se ha vendido por máquina y no sabemos si ha sido a un cliente que ha venido presencial a la administración o por venta online”, cuenta Adrián.

Un malagueño, un turista español o un turista extranjero, no saben quien es el afortunado que ha ganado el Gordo que compró en Loterías La Piedad, pero toda la administración no cabe en sí de la felicidad que les aporta el haber dado el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad.

Los clientes habituales de la administración número 35, según sus propietarios, aseguran que “Loterías La Piedad es la que más premios da”, ya que esta no ha sido la primera vez que este establecimiento ha vendido el décimo premiado con el Gordo. Fue en 1998 cuando dieron por primera vez el primer premio de este sorteo de Navidad. Asimismo, el año pasado vendieron el décimo que se llevó el segundo premio en el Sorteo de Loterías del Niño y en 2017 y 2018 dieron dos quintos premios en el Sorteo de Loterías de Navidad.