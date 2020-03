Si las palabras de Luis Callejón, presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol, son compartidas por todo el sector, el presente y el futuro inmediato de esta actividad, clave en la Costa del Sol, es negro. Antes incluso de que se le formule pregunta alguna, el representante empresarial marca la línea de lo que será el resto de la conversación. "La duda es cuándo nos vamos a recuperar de ésta; la temporada alta ya está muerta y la del año que viene posiblemente también”, sentencia.

¿Por qué?

En el mejor de los escenarios nos recuperamos en dos meses. Quizás en ese tiempo tendremos la curva hacia abajo. Pero miramos alrededor. Nosotros con las fronteras cerradas. Pongamos que las abrimos. ¿Quiénes tenemos alrededor? Los alemanes que dicen que lo van a coger el 60%; los ingleses, a los que les da igual el número de casos y que dan prevalencia a la economía; los nórdicos con un 40%. Es decir, ¿a quién vamos a dejar entrar? Segunda cuestión. Nos salva el mercado nacional. ¿El mercado nacional? Si le estamos pegando un hachazo que no va a tener ni para pipas. Y las vacaciones es lo primero que nos cargamos. Suma y sigue. Nos hemos dado cuenta de que pasar un destino de 100 a 0 se hace en un día, pero de 0 a 100, años. Años de trabajo para recuperar al cliente, para posicionarte en el mercado, para todo lo que has perdido en un día. Años. Solo hay que ver lo ocurrido para darnos cuenta de que no es exagerado lo que digo. Es realismo puro y duro.

Una situación como ésta era absolutamente inesperada.

Pongo un ejemplo simple, el del ordenador. Estoy trabajando en él y de repente un virus. Lo primero que te recomiendan es apagarlo de forma inmediata. Luego tienes que llamar al técnico que venga con el antivirus, con el nuevo software, todo… y te limpia el ordenador entero y te mete todo nuevo. Hay un botón del pánico que te permite resetear todo. Eso lo tenemos en todas partes menos en un gobierno. Ante esta situación tendremos que crear ese botón, pero eso nos va a costar. No va a haber dinero para pagarlo. Pero una vez lo tengamos para las próximas actuaciones la broma nos saldrá mucho más barata que ahora mismo.

¿Dice eso porque cree que ha faltado una reacción más inmediata por parte del Gobierno?

Lo primero que pedimos es que se vea la dimensión de esto, para poder tomar las medidas oportunas, pero parece que el Gobierno no lo ha visto aún. Ése es le problema. Si no soy consciente de lo que tengo encima. Esa es la historia. Cuando el Gobierno sea consciente de ello a lo menor empieza a actuar. Pero a día de hoy estamos con que ha salido una grieta en la fachada que voy a tapar con un poco de yeso; otra en otros sitio… Si están saliendo tantas gritas es porque a lo mejor el edificio se está hundiendo. Esa es la situación que estamos viviendo.

"Muchas de las empresas no van a sobrevivir, no van a poder sacar cabeza"

Por lo que cuenta dan dos años por perdido.

¿Ha oído mi argumento para justificarlo? ¿Cree que es desproporcionado lo que digo? Es la realidad. Y me estoy quedando corto. Si cogemos un algoritmo y vemos acontecimientos parecidos seguro que la curva de recuperación es a tres años mínimo.

Por situar en contexto a los lectores. ¿Que número de hoteles se ven afectados a día de hoy por el coronavirus y a cuántas personas dan empleo?

Solo en la Costa del Sol hay del orden de 550 establecimientos y 22.000 trabajadores en temporada alta. Pues todo eso a 0.

¿Tiene datos del número de expedientes de regulación empleo, entiendo que temporales, que se han formalizado ya por parte de estos establecimientos y cuántos pueden preverse?

Todos. Obviamente temporales, pero el tiempo va a ser prolongado, muy prolongado. Esta temporada no vamos a tener la posibilidad de tener clientes. ¿Que vamos a tener, un 1% o un 2% de lo que teníamos en temporada alta otros años? ¿No interesa tener unos gastos de electricidad, de trabajadores para tener dos clientes?

¿Todos esos trabajadores se van a ver afectados por esos expedientes?

Sí.

¿Y más pronto que tarde?

Sí.

¿Sabe de casos concretos?

Además de los hoteles que normalmente no están abiertos en estas fechas, ayer me había unos 60 que estaban cerrando. Los sindicatos nos llaman diciendo que están desbordados del volumen de Ertes que les están llegando.

¿Vaticina que mas allá de los ERTEs las empresas van a tener que ir a los despidos definitivos?

Es que soy de la idea de que muchas de las empresas no van a sobrevivir, que no van a poder sacar cabeza. Y más viendo las medidas que está estimando el Gobierno, que son las de tapar grietas. Ante esta situación habrá muchas empresas que no puedan levantar la cabeza y eso va a implicar que todos esos puestos de trabajo no se recuperarán. Es demasiado precipitado para poner números, pero esto es lo que se visualiza en el horizonte.

"Los sindicatos nos llaman diciendo que están desbordados del volumen de Ertes que les están llegando"

¿Usted tiene establecimientos?

Tengo apartamentos, que están cerrados.

¿No queda nadie?

Nadie. Todos han salido. Había unos canadienses que se iban el domingo pero que tuvieron que marcharse el viernes de madrugada. Hay que tener en cuenta que tenemos clientes de todas las categorías, algunos que están solo 15 días, otros un mes, otros que viven en los hoteles. Son número muy reducidos pero hay. Hay muchos que no tienen posibilidad de vuelta a sus casas. Un canadiense que haya decidido no moverse no tiene ahora la posibilidad de irse a su casa… Es decir, que teneos que ser conscientes de que no podemos echar a esa gente a la calle. Estamos esperando el decreto del Gobierno, porque echar a toda esta gente a la calle es dejar sin cobijo a mucha gente. Con que haya uno es suficiente porque eso no va a marcar después como destino. Si echamos a patadas a estos clientes nos costara más y lo llevaremos como un lastre para la recuperación a futuro. Hagamos las cosas bien y en base a la necesidad de todos. Que nos organicemos para que el impacto sea el menor posible y que podamos atender a los clientes que hay. Hablo de dar los servicios básicos y fundamentales para mantenerlos a todos recogidos.

¿Algo que pida el sector de manera particular al Gobierno?

Si no hay crédito no va a hacer recuperación, si no salvamos a las pymes y autónomos este país lo va a lamentar bastante. Es fundamental líneas de créditos blandos, subvenciones directas… Medidas que todos vamos a necesitar. Todos.