Luis Rodrigo Serrano, candidato de Adelante Andalucía a la Alcaldía de Málaga

Luis Rodrigo Serrano ha sido elegido el candidato de Adelante Andalucía en las próximas elecciones municipales en Málaga, tras el proceso de primarias abierto por la organización y cuya única candidatura ha sido ratificada por unanimidad por la asamblea de Adelante Andalucía en Málaga.

Según han informado este jueves en una nota, Luis Rodrigo Serrano tiene 24 años y es natural del Puerto de la Torre, compagina su trabajo de desarrollador de software en una consultora del Parque Tecnológico con su activismo político. Con el estallido social del 15M despiertan sus inquietudes políticas y más tarde comienza su militancia en el movimiento estudiantil en la lucha contra el 3+2 del Plan Bolonia y en las manifestaciones del 8M de 2015.

Tras un año de prácticas en Suiza trabajando en el desarrollo de soluciones sostenibles para la apicultura, vuelve a Málaga "siendo consciente de la realidad de la juventud andaluza que emigra para labrarse un futuro". Abraza las tesis andalucistas inscribiéndose como militante en Adelante Andalucía y participa como activista local por la cultura musical y por los movimientos por la memoria democrática. A finales del año 2022, Serrano es nombrado portavoz de Adelante Andalucía en Málaga, logrando este año el consenso de la asamblea para su candidatura a la alcaldía de Málaga.

En su vídeo de presentación, el candidato afirma que “he vivido lo mismo que los jóvenes de mi generación, me he ido al extranjero buscando un futuro mejor y me he vuelto loco buscando piso en Málaga”. Tras señalar problemas como el coste de la vida, el acceso a vivienda asequible, a necesidades básicas como el agua, la luz y o la comida, las torres de Málaga en construcción o proyectadas y la falta de zonas verdes, Serrano reconoce que “Málaga se merece empezar de nuevo, con un alcalde honesto, adaptado al siglo XXI, y alejado de la política de los sillones y los pelotazos”.

Luis Rodrigo Serrano tendrá una de sus primeras participaciones públicas como candidato el sábado 25 de febrero en Málaga, en un acto público con líderes nacionales de Adelante Andalucía como Pilar González, antigua senadora de Adelante Andalucía, y figuras reconocidas del andalucismo como el joven autor malagueño Jesús Jurado.