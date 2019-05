Dos MIR del Hospital Regional premiados por su vocación investigadora

El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima) ha organizado por primera vez un galardón para premiar la excelencia de los residentes que finalizan en este mes de mayo su especialidad en cualquiera de los centros y hospitales de la provincia. La convocatoria se enmarcaba dentro de su estrategia de fomentar la investigación entre los MIR. Los aspirantes fueron evaluados por un jurado integrado por el Comité Científico Interno del instituto que actuó como comisión evaluadora. Los dos galardonados -Abel Gómez y Elena Espinosa- han realizado su residencia en el Hospital Regional.

Gómez, el ganador, obtuvo una dotación económica de 3.000 euros. Este facultativo hizo la residencia en la Unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Regional, donde ha trabajado en los últimos cinco años.

En su trayectoria profesional destaca la pertenencia a las sociedades Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Andaluza de Traumatología y Ortopedia, Española de Rodilla y de Traumatología del Deporte, entre otras. En cuanto a las publicaciones, ha participado en trabajos relativos a distintas fracturas y numerosas lesiones de la rodilla o la cadera en revistas nacionales e internacionales.

No es el único premio que tiene. Ya ha recibido algunos galardones y becas otorgadas en España por las sociedades Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Secot), Española de Traumatología del Deporte (Setrade) y Española de Rodilla (Serod). En el panorama internacional, también cuenta con similares concesiones por parte de las sociedades Marroquí de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Smacot) y de Ortopedia y Traumatología de Italia Meridional e Insular (Sotimi). Además, ha realizado más de medio centenar de comunicaciones o ponencias en congresos médico-científicos.

Abel Gómez y Elena Espinosa son los dos galardonados con el premio del Ibima

Abel Gómez manifestó sentirse muy orgulloso de recibir este galardón pionero dentro del Ibima. “Es una tremenda satisfacción poder recibir este primer premio porque se reconoce el trabajo de cinco años de especialidad en el ámbito científico”, señaló. Además, resaltó que “es muy importante que iniciativas así den visibilidad a los profesionales que están comenzando su carrera investigadora, ya que supone una motivación extra para seguir trabajando”.

El primer accésit, con una dotación económica de 1.500 euros, recayó en Elena Espinosa, una residente de la Unidad de Medicina Nuclear, también del Hospital Regional. Su trayectoria profesional cuenta con numerosas publicaciones científicas en distintas revistas científico-médicas relacionadas con su especialidad, así como diferentes comunicaciones en congresos tanto a nivel regional como internacional.

La galardonada también posee la especialidad de Medicina de Familia, aunque precisamente su vocación investigadora la llevó a una segunda especialización, en este caso en Medicina Nuclear. “Siempre me ha llamado mucho la investigación y creí que en este campo tenía mucho potencial para poder desarrollar no solamente asistencial sino también una carrera investigadora”, destacó. Espinosa también manifestó que “la consecución de este premio es gracias a todos los profesionales que durante estos años me han aportado conocimiento desde distintas especialidades dentro de esta unidad”.

El Ibima, en su apuesta por fomentar la vocación investigadora, se mantiene abierto a nuevas ediciones de este galardón. Su director científico, Francisco Tinahones, aseguró estar plenamente orgulloso de poner en marcha iniciativas en esta línea de actuación: “Nos sentimos especialmente satisfechos por premiar la labor investigadora de los residentes que están culminando su formación, ya que pensamos que desde el instituto se debe fomentar la inquietud por la investigación en las etapas tempranas de la formación para poder seguir generando una cantera que siga situando la investigación biomédica en Málaga en el lugar que merece”.

Tinahones no dejó pasar la oportunidad de “felicitar a los dos profesionales que han resultado ganadores y, en definitiva, a todos los que han participado en esta primera edición porque ha sido realmente motivador ver que los jóvenes siguen viendo en el ámbito investigador una trayectoria profesional de presente y futuro”.