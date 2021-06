Málaga registra la única muerte Covid de Andalucía, pese a que la incidencia sigue desendiendo

Son ya normales las subidas y bajadas en los datos de la evolución del coronavirus en la provincia de Málaga. Según avanza el Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), este miércoles se han producido 263 nuevos positivos por pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA). Esta cifra supone casi medio centenar más de contagios de los que se contabilizaron la jornada anterior (214) y confirma la estabilidad por encima de los doscientos contagios diarios en la provincia.

Siguiendo la tendencia menos positiva de los datos que refleja IECA para la provincia, el único deceso entre enfermos con coronavirus que se ha producido en Andalucía ha tenido lugar en Málaga. Esto, sumado a los tres óbitos de este martes suman un total de 4 fallecidos en lo que va de semana.

En cuanto a la incidencia acumulada (IA) en la provincia, esta ha bajado hasta los 156,8 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días; 3,2 puntos menos que la que se registraba este pasado martes. Tendencia contraria se da en el núcleo más poblado, la capital, que está viendo como en los últimos días el aumento de los casos acumulados va creciendo de forma lenta, pero sin pausa. Este miércoles la IA de la capital se sitúa en 152,6 casos, cada vez más cerca de la provincial. Estos datos se situarían dentro del riesgo alto por Covid al superar ambas tasas los 150 puntos. Pese a ello, Málaga continúa siendo la tercera provincia de Andalucía con menor tasa acumulada y sigue 24 puntos por debajo de la IA andaluza.

Los recuperados superan las dos centenas, pero vuelven a ser menos cuantiosos que los nuevos contagios, al haberse registrado 207 personas que han pasado satisfactoriamente la enfermedad. En Andalucía han sido 1.137 las que han vencido al virus, con lo que las cifras totales de sanados son 99.350 y 574.041,respectivamente.

La presión hospitalaria ha vuelto a subir, durante el martes tuvieron que ingresar en los hospitales malagueños 19 personas más, lo que implica que este miércoles haya 108 camas ocupadas por pacientes Covid, diez más de las que se requerían el martes. Sin embargo, la situación en las unidades de cuidados intensivos (UCI) se mantienen sin movimiento, no ha habido que efectuar nuevos ingresos y, al no haber altas, siguen once pacientes ocupando estas camas.

A miércoles 16 de junio son 1.161.327 dosis las que se han inoculado en la provincia de Málaga. Esto supone que 433.698 personas cuentan ya con la pauta completa que les aporta la inmunidad completa contra el coronavirus en la provincia.