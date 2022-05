Málaga pide a la Junta que sea obligatoria la instalación de sonómetros para ofertar un piso turístico

En este sentido, apoyan también que no sean exigibles sistemas de oscurecimiento como persianas cuando la vivienda o edificio en el que se integre la VFT esté catalogado como BIC y el nivel de protección no permita realizar modificaciones para ello.

Los propietarios dicen que el decreto les criminaliza

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) ha anunció este martes que presentará alegaciones a este nuevo texto normativo y anima a todos los propietarios de este tipo de inmuebles a que también lo hagan porque entienden que este decreto "criminaliza al sector y va en contra de la propiedad privada".

En la patronal andaluza de viviendas turísticas no lo ven así. De hecho, su presidente, Carlos Pérez-Lanzac, señala que el decreto que se quiere poner en marcha "es tremendamente gravoso y no refleja la realidad del sector ni su importancia en la economía de nuestra región". Esta asociación no se opone a que la regulación meta en el mismo saco a AT y VFT, pero cree que la medida "viene a restringir intervenir y encorsetar la figura de las VFT, creando la figura profesional de VFT para destruirla, y plantea unas modificaciones para los AT donde se relajan los criterios básicos con mejoras poco ambiciosas".