De la Torre: el PP de Málaga "no ha hecho el mismo esfuerzo" para todos los candidatos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha realizado un balance positivo del Congreso del PP del pasado fin de semana en el que Pablo Casado salió elegido presidente de la formación, aunque ha criticado que "es posible" que el PP de Málaga "no haya hecho el mismo esfuerzo para todos los candidatos y no facilitase las cosas como sí se hizo con Soraya Sáenz de Santamaría".

En esta línea, ha incidido en la necesidad de realizar un esfuerzo "desde cada una de las distintas organizaciones provinciales para que los militantes se sintieran en libertad de votar y que tuvieran la oportunidad de oír los argumentos de cada uno de los candidatos", dándole a cada uno de ellos el mismo apoyo. Al respecto, ha señalado que quizá los otros candidatos "a la hora de hacer no han contado con la misma colaboración" del Partido Popular malagueño. "No tengo datos para ello, pero da la impresión de que no ha sido totalmente igual", ha apostillado.

En cuanto a la victoria de Pablo Casado como nuevo presidente del Partido Popular, De la Torre ha asegurado que "siempre es agradable que lo que tú apoyas gane y confío en que hará una buena labor", aunque ha destacado que lo más importante es que del congreso salga "cohesionado" el partido.

Así, se ha mostrado "seguro de que las cosas a raíz del congreso irán aún mejor y la colaboración del PP a la democracia, a la sociedad y a la nación española serán aún más eficaces y mejores".

Por su parte, en relación a la política autonómica, ha considerado que el PP debería transmitir unos mensajes que ilusionen "más y mejor" en la comunidad andaluza. Al respecto, ha afirmado que desde hace décadas él aboga por convertir la mejora de la educación como "un gran tema de mensaje electoral y político", así como la cohesión territorial, "que también es un objetivo muy claro de estos próximos años, con otras fuerzas políticas, pero desde una fuerza que transmite bien sus mensajes y hace muy bien las cosas".