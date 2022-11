Málaga avanza en la adjudicación de la restauración de la muralla de Gibralfaro cuatro años después

Málaga avanza en la restauración de la muralla norte de Gibralfaro, que se derrumbó durante unas fuertes lluvias hace ya cuatro años. La Gerencia de Urbanismo está ya en la última fase de la licitación del contrato de obras, hasta el punto que ya ha señalado cuál es la empresa mejor posicionada para llevarse los trabajos y le ha requerido la documentación y el aval necesario para adjudicar formalmente la obra.

Pese a ello, esta empresa no tiene por qué ser la que finalmente realice la adecuación; no son pocas las empresas que, ante la situación de inflación y encarecimiento de materiales, renuncian a la propuesta que presentaron por entender que no pueden ejecutarla a ese precio. No parece que vaya a ser el caso, debido a que la licitación se anunció hace sólo dos meses.

El presupuesto con el que la Gerencia de Urbanismo sacó a licitación la restauración estaba por encima de los 155.000 euros. No se espera que las propuestas de las empresas interesadas se alejen mucho de esa cifra teniendo en cuenta la tendencia que se están siguiendo las adjudicaciones de obra pública los últimos meses.

Cruce de informes entre la Junta y el Ayuntamiento

La actuación se ha demorado en el tiempo debido a un cruce de informes entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, que no se resolvió hasta el pasado mes de diciembre, cuando la administración regional concedió el permiso para las obras.

El proyecto de actuaciones en un lienzo de la muralla norte del Castillo de Gibralfaro recoge las actuaciones a llevar a cabo para proceder a la restauración del tramo de dicho lienzo, que debido a las fuertes lluvias caídas entre octubre y noviembre de 2018 fueron el detonante del derrumbe parcial de la cara exterior de un lienzo de muralla (Lienzo A), ocasionando una profunda oquedad en el mismo e inestabilidad de la estructura.

El adyacente también presenta diversas patologías en parte de su frente exterior (Lienzo B), si bien de menor afección que en el caso anterior. Asimismo, el Ayuntamiento ha recordado que la actuación que se llevó a cabo de forma urgente a fin de evitar que se produjeran más derrumbes fue la ejecución de un andamio estabilizador que cumpliera la función contenedora de la parte del lienzo derrumbado.

La actuación de restauración consiste, por un lado, en evitar la entrada de agua dentro del cuerpo de la muralla, causa del derrumbe acontecido, y por otro lado, recomponer dicho lienzo saneando las zonas afectadas, respetando las diferentes estructuras existentes y utilizando los materiales adecuados a fin de conservar los revestimientos y acabados de las distintas restauraciones que se encuentren en buen estado y realizando una consolidación superficial y patinado final general a base de veladura para evitar grandes disonancias, y que todo armonice con el resto del monumento.

El último informe encargado por el Ayuntamiento a una empresa especializada en restauración de patrimonio histórico detalló que el material derrumbado, con mampuesto y ladrillo, proviene de una restauración acometida en el siglo XX sobre una muralla original de tapia de hormigón de cal. El relleno del muro, ahora visible, muestra por una parte la masa terrosa de la tapia medieval y en la parte superior un vertido desordenado de piedra, seguramente de una intervención del siglo pasado.

En el proyecto de restauración se analiza el cuadro patológico, y se concluye que la causa principal del derrumbe parcial de este paño de muralla ha sido la escasa trabazón en esa zona, entre ésta y el núcleo de la estructura, seguramente relacionada con una incorrecta elección de materiales y puesta en obra durante su reconstrucción. De forma añadida, posibles infiltraciones de agua en la coronación del muro, desde el paso de ronda, debido a una falta de impermeabilidad, pueden haber acentuado el problema y provocado la caída final de las fábricas.

Las líneas estratégicas de la propuesta autorizada son la salvaguarda del monumento y el respeto de la imagen que ofrecían los restos defensivos tras sus fases constructivas medievales, lo que se concreta en un acabado mediante revoco de mortero de cal de tono y textura similar a los revestimientos existentes, ejecutado con materiales compatibles en términos estructurales, materiales y estéticos.

Las restituciones llevadas a cabo deberán ser perfectamente identificables y los materiales utilizados deberán ser reversibles, si se añadiesen materiales o partes indispensables, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar confusiones miméticas.