Málaga suma este año 28 agresiones a médicos, una cada trece días

“Cada días son más desagradables las agresiones a los sanitarios”, denuncian desde el Colegio de Médicos de Málaga. Este año ya van 28 ataques solo contra estos facultativos –16 a mujeres y 12 a hombres–, lo que supone uno cada 13 días y “todavía no ha acabado 2022”.

Estas acciones violentas contra los profesionales sanitarios han experimentado un decrecimiento si se comparan con 2019, donde hubo 45 agresiones contra médicos. Si bien, este año se ha producido una más que el año anterior. Cabe recordar que entre marzo y junio de 2020 hubo un confinamiento duro en toda España, y las restricciones –más puntuales– se sucedieron hasta bien entrado el 2021, por lo que las citas presenciales en Atención Primaria descendieron y, de manera natural, también lo hicieron las agresiones. Es por ello que los datos también se comparan con 2019.

Tras superar el peor momento de la crisis sanitaria originada por la Covid-19, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, confiesa que esperaban “el reconocimiento sanitario real por parte de la sociedad”. Sin embargo, lamenta que esto no se ha producido y las agresiones, tanto físicas como verbales, continúan sucediendo. De hecho, el día de Nochebuena se produjo la última.

Ocurrió sobre las 8:15, en el centro de salud de Churriana, situado en la capital malagueña, cuando el médico víctima de la agresión estaba dando el relevo de la guardia al compañero que iba a sustituirle. En ese momento, el celador le preguntó al facultativo unas dudas sobre el traje del paciente, que “desde su llegada se mostró agresivo con la víctima”, exigiéndole una medicación determinada. “Eres como los putos moros”, dijo el paciente en cuestión al médico. A continuación, le propinó una patada y lo persiguió hasta su vehículo, tomó nota de la matrícula y lo amenazó: “Eres muy listo. Sabrás de mí”, relata la denuncia. El supuesto agresor huyó cuando el médico le advirtió de que había cámaras de seguridad.

Este lunes se celebró un juicio rápido en el que se dictó como medida cautelar la orden de alejamiento de 500 metros al agresor, por lo que no podrá acercarse al citado centro de salud, al facultativo o al domicilio del mismo. Si bien, al no haber conformidad por la parte denunciada, el juicio se ha fijado para el 8 de noviembre de 2023.

Navarro explica que el perfil del agresor es “una persona violenta y en su mayoría hombre. En el caso de las víctimas, predominan las mujeres y los hombres jóvenes. No obstante, apunta que también se producen ataques contra facultativo veteranos, tal y como ocurrió el pasado 7 de julio en el Hospital Regional, donde un paciente propinó un puñetazo a un médico con muchos años de experiencia en el servicio de Urgencias del Hospital Regional.

Desde el Colegio de Médicos aseguran que el perfil del agresor es “en su mayoría hombre” undefined

Tras los hechos, que tuvieron lugar a primera hora de la tarde, los agentes se personaron en el centro hospitalario y se llevaron detenido al agresor. Apenas un día más tarde, se celebró un juicio rápido y el responsable fue condenado a cuatro meses de prisión, a una orden de alejamiento y prohibición de comunicación se seis meses y a 20 días de multa por una cuota diaria diez euros por delito leve de lesiones. Si bien, la pena de cárcel quedó suspendida durante dos años con la condición de que el agresor no delinquiera durante ese periodo.

En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga reclama “sentencias más contundentes y ejemplarizantes, que no salga tan barato pegarle a un profesional sanitario”. Además, señala la educación como otro de los aspectos fundamentales para acabar con esta lacra. “Se debería empezar a trabajar con los niños en las escuelas el respeto al personal de las instituciones”, considera.

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, exige vigilancia 24 horas en aquellos centros de salud que tienen servicio de urgencias para que sirva como medida disuasoria e impida, en muchos casos, que se puedan acometer las agresiones. “Hay vigilantes en los centro de salud de la capital, pero no en todos de la provincia”. Además, pide que se puedan poner sanciones administrativas contra el agresor y no haya que esperar a la decisión de un juez. Martín también pide es que haya cámaras de vigilancia porque, asegura, muchos centros sanitarios solo las tienen en la entrada, “donde no suelen ocurrir estas agresiones”.

Navarro asegura que de los 28 médicos que han sufrido este 2022 algún tipo de agresión por parte de pacientes, siete no han denunciado porque “muchas veces se encuentran en estado de shock y lo único que quieren es olvidar lo que ha pasado”. Sin embargo, insiste en la importancia de denunciar porque “es la única forma de visibilizar el problema”.

Siete de las víctimas no han denunciado a sus pacientes undefined

Para minimizar el proceso, el Colegio de Médicos de Málaga dispone del Teléfono de Atención Urgente (TAU) para casos de agresiones operativo de 8:00 a 20:00 todos los días del año (incluidos festivos) y atendido por el equipo jurídico del Commálaga. Fuera de ese horario, el Colegio recomienda llamar al 091 donde la asistencia ha mejorado considerablemente gracias a la figura del Interlocutor Territorial Policial Sanitario.

La corporación pone a disposición de la colegiación la guía Respétame. Soy tu médico en la que da a conocer la labor que realiza en su lucha contra las agresiones a sanitario y establece algunas recomendaciones. Además, dispone de un servicio psicológico atendido por el psiquiatra José Miguel Pena Andreu para atender a la víctima que, en ocasiones, puede sufrir un estado emocional postraumático.