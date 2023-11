Málaga reaviva la ampliación del Palacio de Ferias, el Ayuntamiento reserva una partida para el anteproyecto

Eventos, espectáculos, ferias, congresos... Málaga no se olvida de todo lo que no puede hacer por falta de espacio. Si hace unos días era el Auditorio el que volvía a salir del cajón, ahora es la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) la que ve cómo se da un paso adelante. El Ayuntamiento de Málaga va a reservar una partida económica en sus presupuestos de este próximo año para la redacción de un anteproyecto que perfile el proyecto.

El Consistorio aún no ha dado a conocer sus cuentas y, si bien el alcalde, Francisco de la Torre, apuntaba estos días que el Auditorio también tendrá presencia en ellas, el resto de su contenido era una incógnita. Alicia Izquierdo, concejala de Innovación, confirma en conversación con este periódico que el primer paso para ampliar el Palacio de Ferias será una de las casillas de los presupuestos de la capital. "Es algo que necesita la ciudad", afirma rotundamente.

En estos momentos, apunta la titular de la cartera que gestiona el Fycma, se está haciendo un "gran trabajo" y que a partir de ahora "el plan estratégico es seguir impulsando cada vez más eventos internacionales, que cada vez más profesionales".

En esta pretensión que casi se podría resumir en el lema olímpico –citius, altius, fortius; más rápido, más alto, más fuerte–, en definitiva, ir más allá, que Málaga esté en el foco de atracción permita que se pueda dar el "siguiente paso: eventos más internacionales, en entornos más globales y, sobre todo, en la línea tecnológica", resume Izquierdo.

La demanda no es nueva, sino un viejo anhelo que no por mil veces pedido y algunas menos prometido es menos necesario para la ciudad. No sólo en lo empresarial y lo cultural, sino también en lo turístico. Para Málaga el del Mice (congresos y eventos) es uno de los focos en los que quiere estar en su búsqueda por aumentar las pernoctaciones.

"Necesitamos al menos el doble de capacidad de la que hay ahora mismo, es una grandísima noticia que se impulse la ampliación", afirma Jacobo Florido, delegado de Turismo. Pero, avisa, no todo es el espacio para congregarlos, sino también dónde alojarlos, "debe venir acompañado de hoteles de al menos 400 habitaciones, estos grandes eventos muchas veces buscan que, si no todos, casi todos los asistentes se alojen en el mismo sitio".

Atendiendo al Plan Maestro presentado para la candidatura de la Expo 2027 que finalmente se llevó Belgrado, el coste de los trabajos ascendería a los 110 millones de euros. Y, además, cumple con los requisitos que marca Florido.

La superficie de los terrenos en que se propone esta ampliación es de aproximadamente 40.000 metros cuadrados, lo que permitirá construir sobre rasante alrededor de 25.000 metros cuadrados de edificación y bajo rasante unos 50.000 metros cuadrados de edificación, lo que permitiría construir unas 1.300 plazas de aparcamientos en dos sótanos, que podrían ser hasta 2.000 plazas construyendo tres sótanos de aparcamientos, si igualmente así se requiriese.

Dependiendo del uso de la zona ampliada, podría albergar desde 5.000 personas, como pabellón, hasta 14.900 como auditorio en pie y gradas.

"Los acabados exteriores serán de idénticas características a las del actual Palacio de Ferias y la decoración interior estará marcada por una cierta austeridad, en la que el color será el elemento determinante de su percepción estética, lo que tiene un coste muy limitado, en lugar de utilizar la piedra como elemento básico de la decoración de los espacios interiores. Los sótanos de aparcamientos se habrán de construir mediante muros pantalla y previsiblemente, la cimentación se habrá de desarrollar mediante losa, planteándose subestructura de hormigón armado, optimizando su dimensionamiento de la forma más estricta posible", apuntaba el documento presentado para el evento internacional.

La edificación sobre rasante "la planteamos resolver mediante una estructura mixta, deforma que los pilares del conjunto hasta una cierta altura serán de hormigón armado y la estructura de la cubierta se desarrollará con elementos metálicos de acero, todo ello de forma modular, arrastrando la solución adoptada para la ejecución del actual Palacio de Ferias, diseñándola en la forma que sea necesaria para dar satisfacción a todos los requerimientos planteados para esta ampliación y manteniendo sus constantes formales y estéticas para preservar la idea de conjunto unitario que se plantea", continuaba.

El Palacio de Ferias y Congresos, diseñado por el arquitecto Ángel Asenjo, dispone en la actualidad de un edificio central con 17.000 metros cuadrados de exposiciones –divididos en dos pabellones de 10.800 metros y de 5.969 metros, respectivamente–, dos auditorios con capacidad para 900 y 600 personas. A ello se suman dos salas que pueden albergar 450 personas en una extensión de 500 metros cuadrados cada una; seis salas de reuniones con un máximo de 70 personas; un restaurante principal para 1.500 personas, y otras zonas de restauración. Su construcción, derivó en un incremento presupuestario considerable, dado que prácticamente se duplicó la inversión inicialmente estimada.

Precisamente, Asenjo recibió el encargo municipal de empezar a estudiar la ampliación de las instalaciones feriales en febrero de 2006, unos tres años después de su apertura. La idea que manejaba en aquel entonces el equipo de gobierno del PP pasaba por ejecutar un nuevo pabellón, aledaño al actual, con una superficie cercana a los 40.000 metros cuadrados, de los cuales 20.000 se destinarán a exposición.

Para levantar este nuevo cuerpo, el urbanista pensó en aprovechar el solar ocupado por los aparcamientos. La pérdida de estacionamientos se compensaba, en el proyecto de Asenjo, con la construcción de dos plantas de aparcamientos bajo la estructura del edificio de nueva planta, con al menos 2.000 plazas.