Málaga vuelve a superar los 40 grados en Estepona, Vélez-Málaga y la capital

La visita del terral a la Costa del Sol marca el inicio del mes de julio, y este domingo los malagueños decidieron combatir las altas temperaturas en las playas, en las que a veces era complicado mantener la distancia mínima interpersonal para evitar el contagio del Covid-19.

Y es que un buen chapuzón en el mar Mediterráneo fue la opción elegida por cientos de personas para así aliviar los 40 grados registrados en varios puntos de la provincia, entre ellos la capital. Aunque la temperatura máxima de la jornada la registró Estepona con 40,7 grados, seguida de Vélez-Málaga que también alcanzó los 40,3 grados. No obstante, las altas temperaturas registradas este fin de semana se aplacarán desde este lunes, jornada en la que Aemet ya desactiva la alerta naranja en Málaga, la Costa del Sol y el Guadalhorce. De hecho, se prevén máximas de 31 grados en la capital malagueña en este comienzo de semana.

Comienza una temporada vacacional en la que se espera recuperar el ambiente de un verano sin restricciones. Y es que tal y como expresó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se espera que esta temporada esté relativamente normalizada. Esto se produciría gracias al buen ritmo de vacunación de las últimas semanas, al porcentaje de inmunización alcanzada hasta la fecha y las óptimas previsiones. Todos confían en no tener que decretar el cierre de playas por superar el límite de ocupación, como ocurriera en la temporada pasada en municipios como Benalmádena, Nerja o Manilva, entre otros.

En el ánimo de todos los que comienzan ahora sus vacaciones se observan rostros de mayor tranquilidad que hace justo 12 meses. No hay necesidad de mirar el reloj ni restricciones a la hora de la movilidad. La mayor preocupación era la aplicación de protector solar para no sufrir quemaduras en la piel. No obstante, las autoridades siguen pidiendo prudencia durante las vacaciones, porque el virus se está aplacando, pero aún no ha desaparecido.