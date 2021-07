Málaga capital reduce su tasa por debajo de los 1.000 casos y evitará el toque de queda

Málaga capital previsiblemente evitará el toque de queda, una medida que la Junta aplica en los municipios de más de 5.000 habitantes cuando superan la tasa de 1.000 contagios por 100.000 habitantes. El martes tenía una incidencia de 1.006,1 casos y todo la abocaba a esa restricción. Pero este miércoles -precisamente el día de la semana en el que la Administración autonómica hace el corte para disponer limitaciones o levantarlas en función de la situación epidemiológica- ha bajado a 977,9. Por lo que se librará.

No ocurre lo mismo en Estepona y Marbella, que aunque también reducen su tasa, continúan por encima de los 1.000 positivos por 100.000 habitantes. No obstante, hay que esperar la decisión de hoy del Comité provincial de Alerta de Salud Pública, ya que además de la incidencia se tienen en cuenta a la hora de aplicar restricciones otras variables, como la ocupación de camas de hospitalización, de Cuidados Intensivos, la cifra de PCR que se realizan y la cobertura vacunal. Incluso, además de que el Comité acuerde el toque de queda, luego, al no haber ya estado de alarma, tiene que tener el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Marbella tenía el martes una tasa de 1.041,8 infectados por 100.000 habitantes. Este miércoles desciende a 1.038,4, pero sigue estando por encima del límite del millar. Lo mismo le ocurre a Estepona, que pasa de 1.073,6 a 1.026,7 en ese mismo periodo. También sigue por encima de los 1.000 positivos por 100.000 habitantes. La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, siempre ha defendido que la incidencia en la localidad es menor porque en realidad tiene una población de hecho y flotante que no se considera a la hora del cálculo de la tasa, que se hace en base a los habitantes de derecho, que son menos.

Hay otros ocho municipios de la provincia de Málaga que este miércoles -día en que se el Comité provincial decide o levanta restricciones- están por encima de los 1.000 positivos por 100.000 habitantes. Pero todos ellos tienen menos de 5.000 habitantes, con lo que esquivarían el toque de queda. Son Alcaucín (1.316,4), Sayalonga (1.211,7), Fuente de Piedra (1.051,8), Villanueva de la Concepción (1.611,9), Benaoján (1.514,1), Faraján (7.279,7) y Jubrique (1.147,2).