Málaga avanza como capital tecnológica de España con el reto de la interconexión

No es una burbuja, ni son promesas huecas, ya podemos considerar a Málaga como la capital española de la ciberseguridad y probablemente de Europa, pero a este ritmo de crecimiento es muy probable que pronto compita a nivel mundial. Ahora Mobile Week Málaga, impulsada por Mobile World Capital Barcelona y organizada por el Ayuntamiento de Málaga a través del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) y en colaboración con el Polo Nacional de Contenidos Digitales celebrará su segunda edición del 1 al 4 de diciembre de 2022 con un programa de actividades gratuitas en la capital y abriendo el plazo para que las empresas y entidades tanto públicas como privadas formen parte de su programa de contenidos.

Cada vez son más las oportunidades que brinda la región andaluza para encabezar el impulso tecnológico nacional y el lema de esta convocatoria según sus promotores, es impulsar el empoderamiento tecnológico de la ciudadanía, reducir la brecha digital y fomentar un impacto positivo a través del uso de la innovación tecnológica. Unas intenciones loables para esta ocasión y que bien podríamos extrapolar al conjunto de la nación, porque ahora el próximo reto sea posiblemente exportar el ejemplo al resto de las regiones y crear un ecosistema tecnológico unido que pueda hacer frente a los nuevos retos que van a aflorar tras el conflicto de Ucrania, la crisis energética y la posible desglobalización fruto del creciente enfrentamiento entre EEUU y China.

En este sentido apunta el nuevo estudio financiado por Google for Startups llevado a cabo por Endeavor Insight: “Mapping Spain’s tech sector -A Network Analysis of the Entrepreneurship Community” donde tras un pormenorizado análisis del ecosistema tecnológico español entrevistando a más de 750 compañías y unas 450 organizaciones de soporte e inversores se ha llegado a una conclusión muy clara: hay que unir esfuerzos y abandonar los reinos de taifas.

Actualmente nos encontramos con seis regiones, donde cada una de ellas está intentando crear su propio ecosistema, pero sin un esfuerzo claro por unirse en un modelo español conjunto donde unir fuerzas. El informe plantea la importancia de la conectividad interregional para desarrollar un ecosistema nacional fuerte, pues el intercambio de recursos entre las diferentes comunidades ha demostrado que ayuda a crecer al sector tecnológico.

El informe es claro, Málaga se presenta como la locomotora de la comunidad andaluza, siendo uno de los focos principales junto a Madrid, Euskadi, Cataluña y Comunidad Valenciana. Como no podría ser menos, respecto a los puntos más importantes en cada región se encuentra el Centro de Excelencia en Ciberseguridad de Google, cuya apertura frente al Muelle Uno tendrá lugar en la segunda mitad de 2023 o en Madrid, Jobandtalent, fundada por el malagueño Juan Urdiales.

Pero la multipolaridad tecnológica de España no tiene que ser necesariamente un hándicap frente al modelo visto en otros países europeos donde el desarrollo se concentra una única región que suele coincidir con la capital. Por suerte en España, disponemos de una actividad significativa en más de un área y a su vez creciendo pese al aislamiento del resto. Ahora lo más importante sería que España aprovechara para fomentar una mayor colaboración sincronizada entre las diferentes regiones.

Este nuevo evento que ahora llega podría ser un buen ejemplo de los pasos que debemos dar a partir de ahora para fructificar alianzas y aprovechar las posibilidades presentes en las diferentes regiones para hacer frente a un mercado donde la tecnología es punta de lanza y factor estratégico esencial para el éxito.

El sector de los videojuegos por muy secundario que todavía pueda parecerles a algunos es un ejemplo perfecto de los retos y el modelo de economía al que tenemos que hacer frente; Hoy en día es impensable considerar viable una empresa de videojuegos que pueda sobrevivir comercializando su producto únicamente en España. Sobre todo si hablamos de un juego de alto nivel, lo que llamamos un “triple A”, para conseguir rentabilizar el trabajo e inversión necesaria es indispensable la colaboración de múltiples estudios encargados del reparto de tareas y riesgos así como la coordinación de un perfecto sistema de distribución internacional que garantice la amortización del proyecto. Incluso un pequeño juego independiente va a tener difícil obtener un éxito aceptable sin la indispensable colaboración con un gran equipo de marketing y distribución.

Sin duda las palabras que llevan resonando por todas partes de Francisco Polo, Alto Comisionado para la estrategia España Nación Emprendedora y de las que se hace eco el estudio, sean posiblemente la clave para entender los verdaderos retos a los que nos enfrentamos: “En España, sabemos que tenemos cuatro retos principales para el ecosistema tecnológico. El primero es la inversión. El segundo es el talento. El tercero es la escalabilidad. Y cuarto es tener una demostración total de que España es realmente un estado emprendedor”

Tenemos inversión, talento en grandes dosis y podemos crecer partiendo de las bases solidas que ya disponemos, pero para demostrar a todo el planeta que nuestros emprendimientos llegan a buen puerto no queda más remedio que interconectar los esfuerzos y el talento de las diferentes regiones para que no acabe en saco roto.

Pensar todavía que se puede llegar al éxito en solitario y alcanzar los límites de la excelencia para romper las barreras de los mercados sin colaborar, cada vez se está transformando en una mayor entelequia, en un callejón sin salida donde las tergiversadas palabras de Miguel de Unamuno “Que inventen ellos” se han vuelto más peligrosas que nunca y si no adaptamos por fin el “Que inventemos juntos” a nuestro diccionario corremos el peligro de extinguir las llamas del incipiente crecimiento tecnológico en nuestros lares.