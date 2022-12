Málaga celebrará la Navidad con cielos soleados y 23 grados de máximas

Este invierno en Málaga no ha entrado con frío precisamente. Todo lo contrario. Los termómetros están marcando máximas por encima de los 23 grados, lo que invita a malagueños y turistas a tomar el sol y vivir unas jornadas de playa. Aunque para este sábado, 24 de diciembre, se esperan brumas y bancos de niebla durante el día en el litoral, las temperaturas previstas podrían alcanzar también los 23 grados, la más cálida de todas las capitales de provincia andaluzas. Las mínimas también serán las más altas de la región, unos 12 grados.

Para el día de Navidad, en Málaga se esperan cielos despejados, sol y temperatura primaveral, sin cambios con respecto a la jornada anterior, entre los 12 y los 23 grados. En lunes, aunque suben las mínimos, bajarán un poco las máximas. No obstante, no hará falta mucho abrigo en las horas centrales del día ya que los termómetros no caerán de los 20 grados.

El resto de la semana hasta el jueves, según la previsión publicada en la web de la Agencia Estatal de Meteorología, el tiempo continuará estable, sin rastro de lluvia, con algunos intervalos nubosos y temperaturas cálidas. El martes y el miércoles las máximas previstas son de 20 grados y el jueves de 21.

Este pasado jueves los termómetros superaron los 23 grados en más de un punto de la provincia. En concreto, la máxima se alcanzó a las 14:30 horas en Vélez-Málaga, donde se registraron 23,4 grados según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, el jueves fue un día caluroso en toda Málaga, con temperaturas bastante altas para esta época del año. La de Vélez-Málaga fue la segunda máxima más elevada de Andalucía, por detrás solo de los 23,8 grados que tuvieron en El Ejido (Almería), y el resto de valores que completan el top 5 también se registraron en la provincia de Málaga: en Benahavís, la capital y Coín.

Noviembre, las temperaturas más altas en los últimos 80 años

Noviembre ya dejó en Málaga la temperatura más alta en los últimos 80 años. En concreto, según los datos del Centro Meteorológico de Málaga, la media ha sido de 18 grados, lo que quiere decir que los termómetros han estado, de media, 2,3 grados por encima de lo normal. Desde que hay registros -los primeros se empezaron a tomar allá por 1942-, en el aeropuerto de la capital no se alcanzaban unos valores tan elevados en dicho mes, época en la que lo habitual es rondar los 15,7 grados.