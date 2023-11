"Málaga es la ciudad más grande de Europa sin auditorio", De la Torre afirma que siguen buscando financiación

Ahora que ha salido del cajón del olvido, Málaga no parece que vaya a dejar escapar el Auditorio. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha recordado este miércoles que "Málaga hoy es la ciudad más grande de Europa que no tiene un auditorio adecuado al siglo XX o siglo XXI", afirmando que siguen contando con un triple frente abierto en el avance del proyecto.

Así, ha recordado que la primera pata que está por cerrar es la financiación. Cabe recordar que el de Málaga será el primer auditorio levantado con financiación público-privada de España, asegurando De la Torre que la parte que pondrán las empresas sigue en negociaciones, "estamos en contacto con empresas que puedan ayudar obviamente".

Pero, lo que parece claro es que la parte pública deberá ser la mayor parte de la tarta la tendrá que poner la parte pública. La Junta de Andalucía ya ha reservado 10 millones de euros en sus Presupuestos para 2024 en el cajón del Auditorio y el Ayuntamiento, aunque aún no se ha precisado, también ha anunciado ya, por boca del propio alcalde, que le ha hecho un sitio en sus cuentas. Falta la tercera vía posible, la del Ejecutivo central, para volver a formar el consorcio que parecía que iba a impulsar el proyecto antes de la crisis y que, finalmente se disolvió.

De la Torre ha aludido a esa etapa, recordando que "nuestro Teatro Cervantes es del siglo XIX. Se han perdido oportunidades, no voy a entrar ahora en detalle, por un gobierno autonómico que no era sensible con la aspiración legítima de Málaga y de Andalucía".

Negociación con el Puerto

Otro de los nudos que queda por tratar y a la que De la Torre ha asegurado haber dedicado "bastante tiempo" este domingo, es el suelo sobre el que levantar el proyecto. "Estamos queriendo ayudar al Puerto a buscar alternativas", ya que "el espacio que estaba reservado lo ha ocupado la logística del Puerto". Pese a ello, ha apuntado que se está "avanzando en estos días".

Este es el primer escollo a salvar es la permuta de suelos con el Puerto en San Andrés, en una parcela de unos 40.000 metros cuadrados, para que se pueda iniciar las obras. Pese a ello, el consejero de Cultura, Arturo Bernal, apuntó recientemente que la negociación con el Puerto se está produciendo en buenos términos.

"Seguiremos atentos al desarrollo de esta cuestión porque me parece que es un equipamiento muy necesario, no solamente desde el punto de vista cultural, musical, sino también para congresos", ha finalizado.