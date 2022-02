Unos 40 colegios de Málaga ofrecerán actividades durante Semana Blanca

Un total de 36 colegios de Málaga han solicitado permiso a la Delegación de Educación para llevar a cabo talleres, excursiones y otras actividades lúdicas que faciliten la conciliación familiar durante Semana Blanca. A todos se les ha concedido. El año pasado solo un centro abrió durante estas vacaciones debido a la situación sanitaria. A pesar de que hayan aumentado las posibilidades, desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Málaga confirman que no se han registrado los niveles de antes de la pandemia, cuando abrían alrededor de 70 colegios en la provincia. Desde el organismo califican de “necesarias” estas opciones e insisten en que las vacaciones de Semana Blanca debería replantearse “debido al parón pedagógico inexplicable que supone, a las dificultades que plantean en la conciliación laboral y al retraso en los calendarios de matrículas”.

Son las familias quienes incitan a la propuesta de actividades en los colegios durante este periodo. De hecho, según Pilar Triguero, vocal de la Federación de AMPAS, en la mayoría de los casos son empresas externas quienes desarrollan estos pequeños campamentos y en muchos colegios es el AMPA quien promueve y organiza las actividades. “Son cuatro días no lectivos para los niños en los que las familias trabajan. Es una necesidad educativa que se ofrezcan recursos para los menores durante estos días”. En esta línea, Triguero indica que desde la Federación abogan por replantear el calendario escolar para buscar una alternativa a la Semana Blanca. Una cuestión que han elevado en repetidas ocasiones al Consejo de la Delegación Territorial de Educación. “El motivo principal es que supone un parón en el curso escolar que carece de sentido pedagógico”, explica Triguero. “Este año hemos tenido suerte porque la Semana Santa cae en abril, pero cuando se celebra en marzo, el segundo trimestre es un visto y no visto. La distribución del curso queda descompensada”.

Además, indica que al ser marzo el mes en el que se inicia la matriculación, provoca que en Málaga se dispongan de menos días presenciales para efectuar estos trámites, ya que los colegios están cerrados. El día 1 de marzo arranca el periodo de matrícula en toda Andalucía menos en Málaga, que se iniciará el día 7. “Delegación insiste en que los trámites se pueden realizar por internet, aunque consideramos injusto que se reduzcan las posibilidades de realizar la pre matrícula de forma presencial ya que se discrimina a los afectados por la brecha digital”.

“Las familias con pocos recursos lo pasan verdaderamente mal durante estos cuatro días. O tienes a algún pariente que se pueda hacer cargo de los niños o te ves obligado a pagar uno de estos campamentos”, indica Triguero, quien apunta que la conciliación laboral supone el tercero de los motivos para replantear las vacaciones. Desde la Federación afirman que estas actividades no son gratuitas. Así mismo, indican que los motivos por los que las familias no van a elegir la opción de los campamentos siguen siendo el miedo al contagio y el impacto económico de la pandemia, que provoca que no todos los bolsillos familiares puedan permitirse esta opción. “Un gran volumen de padres han visto reducidos sus ingresos o se encuentran en ERE como consecuencia de la pandemia. Por lo que la bajada de los ingresos en Málaga se verá reflejada en la demanda de estos campamentos”, indica la representante de la Federación.