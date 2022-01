Málaga sigue liderando el crecimiento español pero la vuelta al nivel precrisis se retrasa

La inflación es ahora la gran amenaza

Si hace unos meses era la situación sanitaria lo que se cernía como una nuble negra sobre la economía ahora ese papel corresponde a la inflación. El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de confirmar la subida interanual del 6,5% en diciembre en España y según el Colegio de Economistas de Málaga "ha venido para quedarse, parte de ella es estructural". Y eso hace temer una subida de tipos de interés, más impuestos para sostener las cuentas públicas (que tendrán que hacer frente a esos intereses) y un retraimiento del consumo y la inversión. "El crecimiento sigue siendo lento (a nivel general) y tenemos un problema, la inflación. Crecer por debajo de la inflacion es una mala noticia y eso nos preocupa", afirma Juan Carlos Robles. La preocupación inmediata es, según Robles, que los convenios que ahora se negocian trasladen la subida de precios a los salarios. "Entonces entraríamos en un círculo vicioso vicioso de inflación de segunda generación, que es la más peligrosa". Robles no ve trascendente, por otro lado, la reforma laboral, que considera una simple actualización. "Son más cambios de nombres que cambios reales. No se han tocado los días por despido. No va a estorbar y no es ni buena ni mala", afirma. Y Del Alcázar asegura, por su lado, que el ahorro ha vuelto a subir -tras disminuir en verano- porque las expectativas son negativas. Y a continuación enumera algunos aspectos más o menos inquietantes: la mayoría del empleo que se crea es público; el tejido privado, sobre todo las pequeñas empresas, está "poco incentivado" y asfixiado por el coste de la energía, los salarios, los costes sociales y las subidas del salario mínimo; y los aplazamientos de las moratorias para los concursos empresariales y las refinanciaciones del Instituto de Crédito Oficial (ICO) están creando "una bolsa de posible desempleo futuro que aún no ha saltado".