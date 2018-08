Málaga activa el derribo del Astoria y el proyecto para su transformación

Muy lejos aún en el horizonte, la transformación de la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria empieza a ver cierta luz. Siete años y medio después de que comprase los inmuebles, lo que obligó a desembolsar del orden de 21 millones de euros (parte de ellos en solares), el Ayuntamiento de Málaga acaba de activar un prolijo y complejo procedimiento administrativo y urbanístico que deberá culminar, previsiblemente, con la adjudicación a una empresa privada de la parcela para la construcción de un equipamiento cultural-comercial.

Tras convocar y falla un concurso arquitectónico de resultado dudoso, toda vez que el equipo ganador, con José Seguí como responsable y el actor Antonio Banderas como valedor, renunció a ir adelante con la iniciativa, la Junta de Gobierno Local dio ayer un paso clave en el futuro del emplazamiento. En concreto, acordó la declaración de interés público de la hasta ahora única propuesta privada para intervenir sobre el espacio. La misma tiene tras de sí a la empresa Málaga All Space que, grosso modo, contempla invertir cerca de 21 millones de euros en la construcción de un inmueble de nuevo cuño, de cuya superficie total se reserva un 64% para uso cultural.

Declaran de interés público un zoco cultural, con un auditorio para 1.300 espectadores

La apuesta empresarial, que a principios de año solicitaron formalmente la concesión demanial del complejo, tiene como protagonista indiscutible la música y la ejecución de un auditorio subterráneo (en las plantas -1 y -2) con capacidad para 1.300 personas. Justamente, el hecho de que esta parte de la instalación esté enterrada otorga mayor valor si cabe al resultado de los trabajos arqueológicos que habrán de materializarse sobre toda la parcela (hace casi una década se excavó en la pastilla del Astoria hasta una profundidad de 4 metros) y el lateral este de la Plaza de la Merced. La conclusión de esta labor será clave para el devenir futuro de lo que pueda materializarse sobre este emplazamiento.

De ello dio buena cuenta ayer el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, quien informó de que una vez acordado el interés público de esta propuesta, se remitirá a la Delegación de Cultura el anteproyecto arquitectónico del nuevo edificio solicitando las autorizaciones preceptivas para, primero, demoler las construcciones y, segundo, llevar a cabo los sondeos. Conforme a los contactos mantenidos en los últimos meses con Cultura, el edil confió en que la posición del ente autonómico sea favorable. Y ello abrirá la puerta para que la Gerencia de Urbanismo licite los trabajos de derribo, con un plazo inicial de dos meses, y arqueológicos, que podrían requerir de unos seis meses. Todo ello tiene un coste estimado de 830.000 euros. Con todo, no parece probable que la piqueta empiece a funcionar sobre la Plaza de la Merced antes de la primavera del año que viene.

Pero este no es el único trámite clave para definir el calendario futuro de la transformación del Astoria. Al mismo se une decisión de Urbanismo de proponer una nueva figura en el plan urbanístico del Centro, el denominado Pepri. Se trata en concreto de los "equipamiento singulares", cuya aplicación permitirá reducir sensiblemente los trámites necesarios para ser autorizados. Pomares expuso que con esta herramienta lo que se busca es, más allá del caso del Astoria, "facilitar los trámites y ponerlo más fácil" en todo el casco antiguo en el supuesto de que haya iniciativas que vulneren el actual planeamiento. Unos ajustes que, se quiere, se puedan ejecutar mediante la aprobación de un estudio de detalle en lugar de con modificaciones puntuales del Pepri. En cualquier caso, el concejal de Ordenación del Territorio recordó el carácter vinculante del informe de Cultura.

La intención municipal es la de, a la par que se tramitan la demolición, los trabajos arqueológicos y la adecuación del planeamiento, los técnicos de Urbanismo avancen en la redacción del pliego de condiciones que deberá regir el concurso mediante el que adjudicar la concesión de la parcela. Lo que no queda claro, tal y como admitió el concejal, es cuándo tendrá lugar este hito. Pomares no descartó la posibilidad de que el mismo salga antes incluso de que estén culminadas la labor arqueológica y la adecuación del Pepri, aunque todo indica que no se actuará hasta disponer de información clara sobre hasta qué punto podría quedar condicionado el proyecto final.

"Se dejará claro que el Ayuntamiento no será responsable si el proyecto no se puede llevar a cabo por diferentes circunstancias, como tema arqueológico o que el ajuste de Pepri no sale adelante", dijo Pomares, quien incidió en que "si por el camino hay impedimentos más allá de nuestra responsabilidad quedará anulada la propuesta y tendrán que presentar otra nueva". Incluso, dejó claro que todo esto es conocido por la empresa.

Las superficies manejadas en la propuesta actualmente seleccionada destina 3.289 metros cuadrados a uso cultural (incluyendo parte de la segunda planta para la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso); otros . 1.844 metros para uso hostelero; 1.200 metros de zonas comunes, y 1.400 metros de terraza pública (cuya explotación, a priori, estará muy vinculada a organización de eventos). Los detalles del proyecto arquitectónico y del plan de viabilidad están declarados como reservados, por lo que no puede ser consultado dentro del expediente.