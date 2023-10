Málaga estrena el Punto Limpio más grande de Andalucía

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, han inaugurado este lunes un nuevo punto limpio, que dará servicio a los casi 600.000 ciudadanos de la capital, en el que se han invertido algo más de 1,1 millones de euros y que refuerza la idea de "hacer de Málaga un referente en cuanto a ciudad comprometida con el medioambiente" y el paso a un modelo de economía circular.

Esta infraestructura ofrecerá servicio desde la zona norte de la ciudad y facilitará a los vecinos un centro especializado que vendrá a completar, además, el servicio del Punto Limpio del Polígono Industrial Guadalhorce, que seguirá abierto.

En la inauguración han estado también los ediles de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras; y del Distrito Palma-Palmilla, Francisco Pomares, así como el viceconsejero de Sostenibilidad, Sergio Arjona, y la directora de Sostenibilidad y Cambio Climático, María López Sanchís.

Fernández-Pacheco ha explicado que esta instalación, "la más grande de todas las que la Junta ha construido en Andalucía hasta la fecha", viene a sumarse "a ese empeño que defiende el alcalde desde hace tanto tiempo de convertir a Málaga no solo en un referente en la multitud de materias que ya lo es, sino también, y de manera muy especial, en lo que tiene que ver con la sostenibilidad".

Ha explicado que esta nueva instalación va a permitir "que los malagueños puedan traer hasta 30 tipos diferentes de residuos que habitualmente no se pueden depositar en los contenedores que existen en la vía pública"; que van desde los restos de poda que se van a compactar, al vidrio, aerosoles, pinturas, pequeños electrodomésticos que se estropean en casa, muebles, ropa".

"Una amplísima variedad de residuos que con una inversión de algo más de 1,1 millones de euros invertidos por parte de la Junta de Andalucía, hoy tendrán en la ciudad de Málaga una correcta gestión de los mismos, con la separación oportuna", ha destacado el consejero.

Ha señalado que en esto "se basan los pilares fundamentales de la economía circular, de la que tanto estamos hablando en Andalucía a lo largo de los últimos tiempos, y que cuenta con múltiples caras, como el reciclaje, pero también la reutilización o la valorización de los residuos para convertirlos en productos".

"Andalucía hoy en día se encuentra inmersa en un proceso de liderazgo absoluto en lo que tiene que ver con la economía circular y con el medio ambiente en particular, con la lucha que entre todos hacemos frente al cambio climático, con las armas con las que contamos", ha señalado Fernández-Pacheco.

Al respecto, ha asegurado que ahora Andalucía "es reconocida internacionalmente" en esta materia, poniendo como ejemplo la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del Comité Europeo de las Regiones, celebrada recientemente en Málaga; o la designación como comunidad autónoma líder para el Grupo de Trabajo contra el Cambio Climático del Comité de las Regiones Periféricas y Marítimas.

También se ha mostrado convencido de que "va a seguir siendo en el futuro" un referente. "Aspiramos a liderar la lucha contra el cambio climático en nuestro entorno", ha dicho el consejero, quien ha indicado que esto se hace "con legislación, con la Ley de Economía Circular, aprobada en vigor desde el pasado 1 de mayo; y con el Reglamento de Residuos, que actualmente está en redacción".

Pero también, ha subrayado, se hace con inversiones como esta o "los más de 164,4 millones de euros que tan solo en materia de economía circular lleva invertida la Junta de Andalucía a lo largo de este año 2023", que, ha apuntado, "se materializan en infraestructuras como la inaugurada este lunes y también en un apoyo firme y decidido sin precedentes a los municipios que, como Málaga, quieren ser referentes en materia medioambiental y en el cuidado de nuestro entorno".

Ha agradecido a la Corporación municipal, y de manera especial al alcalde, "la predisposición que ha tenido siempre colaborando con la Junta para que esta infraestructura sea una realidad lo antes posible" y ha hecho un llamamiento a los malagueños "para que acudan a este nuevo punto limpio a traer sus residuos y entre todos pongamos nuestro granito de arena para seguir cuidando el medioambiente y seguir haciendo de Málaga una ciudad responsable y mejor".

Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, ha destacado que el punto limpio tiene "vocación de servir al más amplio espacio de Málaga posible" y ha destacado "la próxima puesta en marcha", ya que será "en muy pocos días, una vez recepcionado y tenga al personal".

Además, ha señalado que se hará una campaña informativa de concienciación y de horarios, que "serán amplios, todos los días de la semana", con suficiente amplitud "para que los vecinos de este distrito, pero también de Ciudad Jardín y todo lo que es Málaga Norte puedan traer esos residuos". De igual modo, al igual que el consejero, ha incidido en el impulso de la economía circular, "como queremos hacer entre todos" y que "supone poner esos residuos que pueden tener reutilización y reciclaje separados de los demás".

De la Torre ha destacado que desde Málaga se colabore a ello y que España avance y donde Andalucía "quiere estar muy en vanguardia". No obstante, el regidor ha incidido en que "es obvio que tenemos que seguir creciendo en lo que podríamos llamar educación, concienciación, sensibilización ciudadana en esta materia".

Ha recordado que el otro punto limpio, situado en Hermanas Bronte, ha gestionado 3.400 toneladas en 2022, creciendo un 38% respecto a 2021, "lo cual es buena señal". "La mayor parte, 1.500 toneladas son de escombros, lo que no está mal ya que no se puede llevar escombros a cualquier lugar de la naturaleza; eso no es correcto y es penalizable", insistiendo en que "tenemos que educarnos en respetar esos espacios de naturaleza".

También ha agradecido la colaboración de la Junta, "que en los fondos Feder, Fondo de Desarrollo Regional, de tipo ambiental, ha canalizado la inversión necesaria sobre un suelo puesto a disposición por el Ayuntamiento, que es quien tiene ahora que gestionarlo y conseguir que tenga la máxima utilidad ambiental y la economía circular, que entre todos queremos impulsar".

Por último, ha dicho que tratarán de ir sumando puntos, ya que "por el número de habitantes harían falta cinco en total, tenemos dos y nos quedarían tres". "Vamos a intentar recorrer ese camino juntos para el bien del medio ambiente, por el bien de la economía circular", ha concluido.

El equipamiento

Este equipamiento se suma a la implantación, por parte del Ayuntamiento a través de la empresa de limpieza Limasam a principios de año, de una red de 14 puntos limpios de proximidad que están distribuidos por todos los distritos de la ciudad. En estos módulos municipales se separan y almacenan temporalmente todos los residuos no adecuados para los contenedores urbanos antes de ser entregados a los gestores autorizados para su reciclaje.

El nuevo punto limpio, que entrará en funcionamiento próximamente, está estructurado en tres zonas según el tipo de residuo. Así, tiene una para residuos voluminosos: restos de construcción y demolición, colchones, restos de podas y muebles; y una edificación cubierta y ventilada para residuos considerados peligrosos: pilas, pinturas y aceite industrial; así como para los residuos especiales: tóner de impresora, radiografías y aceites vegetales.

Asimismo, cuenta con otra estructura cubierta para aparatos eléctricos y electrónicos. El recinto, al que los ciudadanos podrán acceder previo registro, contará con vigilancia las 24 horas del día y con personal de Limasam para atender a los usuarios. Estará abierto de lunes a viernes de 7.00 y 21.00 horas y los fines de semana y festivos de 9.00 a 16.00 horas.