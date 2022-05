Málaga estudia limitar la venta de alcohol en el centro durante la Feria para evitar los botellones

De esta manera, no podría comprarse alcohol, hielos o bebidas de litro en el centro histórico, pero sí en el resto de Málaga , tanto en los barrios aledaños como en la zona de El Real de la Feria. El objetivo es poner coto al ruido y al botellón en la almendra central, zona en la que ya se está trabajando para evitar el ruido y los problemas que pueden generar el botellón de borrachera o las despedidas de soltero.

En Sevilla , la norma publica decía literalmente que “ no podrán expenderse bebidas susceptibles de ser consumidas en la vía pública, en cualquier tipo de envase (vidrio, latas, plástico y similares), ni hielo, por los establecimientos relacionados ” en dos zonas delimitadas de Los Remedios.

Si bien desde el Consistorio se han fijado en la norma, están estudiando cómo mejorarla para implementarla en el centro histórico malagueño . Por un lado, no quieren en La Casona del Parque que se perjudique a los comerciantes de la zona prohibiendo vender bebidas completamente normales como leche o batidos y que acapararon titulares en la capital andaluza.

El PSOE presenta una moción para exigir un aumento de la presencia policial y combatir contra el turismo de borrachera

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Málaga “medidas contundentes para frenar el turismo de borrachera en las calles del centro”, con una moción que se defenderá en el próximo Pleno y que prevé el aumento de la vigilancia policial y la regulación de las viviendas turísticas mediante una modificación del PGOU, además “del estricto cumplimiento de la normativa contra el ruido”. Lamentablemente, “Málaga se está consolidando como un destino de este turismo de borrachera. Situaciones dantescas grabadas por vecinos un día sí y otro día también. Videos que son prueba recalcitrante de la degradación, no solo de la calidad de vida de malagueños y malagueñas, sino de la imagen de nuestra ciudad”, ha expresado Dani Pérez.

El portavoz socialista, Dani Pérez, ha explicado los términos de esta moción en compañía de los concejales Pablo Orellana, Carmen Martín y Alicia Murillo. Pérez urge al alcalde de la ciudad “a preocuparse ante un problema que está poniendo en jaque la convivencia en el centro entre residentes y hosteleros. Paco de la Torre no debe escabullirse de sus obligaciones. No está bien que deje este problema en manos de los hosteleros sugiriéndoles que no atiendan a quienes lleven dos copas de más”. El socialista ha recordado que “Málaga tiene un déficit de más de 300 agentes de policía según datos de la FEMP y que esta carencia se ve en momentos como el que padecen los malagueños actualmente, con un centro de la ciudad donde Paco de la Torre ha perdido el control”, ha agregado el líder socialista.

Asimismo, Pérez insta al equipo de gobierno a “resolver este problema de raíz, frenando el descontrol con la falta de regulación de los pisos turísticos, que es donde se alojan quien la lían en nuestras calles”, a la vez que ha recordado que en diciembre de 2020 se aprobó por unanimidad en el pleno municipal “consensuar con los agentes sociales implicados la modificación del PGOU para regular el uso de las viviendas turísticas, un paso que ya dio Bilbao para establecer un número clausus en su centro histórico y que ha ayudado a combatir los efectos negativos de este turismo de bajo coste, el de borrachera y escándalo”.