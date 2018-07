Málaga bate en junio el récord histórico de afiliados a la Seguridad Social

Málaga cerró el mes pasado con el mayor número de personas afiliadas a la Seguridad de la historia. Este organismo publicó ayer que a finales de mes había 619.778 personas cotizando en esta provincia, siendo el volumen más alto desde 1999, la fecha desde la que ofrece información la Tesorería. No hay datos de los años anteriores, pero teniendo en cuenta la evolución es imposible que hubiera un número de afiliados mayor. De hecho, en 1999 se contabilizaban 395.135, un 37% menos que la cifra actual. En los últimos 20 años solo se ha superado una vez la barrera de los 600.000 afiliados en un mes de junio. Fue en 2007, en pleno auge del ladrillo, y se alcanzaron 605.744. Desde ese año se tocó fondo en junio de 2013 con 496.571 personas cotizando. Ha habido otros meses en otros años con más de 600.000 afiliados, pero nunca se ha llegado a la cota marcada en este 2018.

En junio se dieron de alta 9.352 personas más que en mayo en la provincia, lo que representó un crecimiento del 1,5%. Fue el tercer mayor crecimiento de España -siendo solo superado por Baleares (23.822 personas más) y Barcelona (10.897 más)- y fue la única de Andalucía, junto con Cádiz, en tener números negros hasta el punto que la comunidad andaluza terminó junio con 23.655 afiliados menos. En el conjunto nacional se contabilizaron 91.322 afiliados más, representando Málaga el 10% de ese incremento.

Ese fuerte empuje de afiliación tiene varias lecturas y no todas son positivas. La primera es que Málaga vive del turismo y en esta época se hacen más contrataciones y hay más altas. No obstante, la mayoría de esas altas son temporales -a veces incluso solo por horas- y no tienen estabilidad. Dicho de otra forma, hay un gran número de afiliados pero eso no quiere decir que vayan a cotizar de forma perenne ni que sus bases de cotización sean altas. Más bien ocurre lo contrario, porque el salario por trabajar determinadas horas o días en el turismo no es elevado. En segundo lugar hay que tener en cuenta que la crisis económica provocó miles de despidos y que muchas de esas personas decidieron crear sus propios negocios ante la dificultad para ser contratados por cuenta ajena. El número de autónomos se ha disparado en Málaga en los últimos años y se mantiene en cotas altas. En junio había 117.281, el mayor registro de largo de toda Andalucía y el quinto mayor de España tras Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante.

Hay más afiliados y menos parados. El Ministerio de Empleo indicó ayer que Málaga acabó el mes de junio con 141.363 personas desempleadas, es decir, 5.744 menos que en mayo. El sector servicios, ligado al turismo, es siempre el principal causante de los vaivenes del paro, tanto para bien como para mal. Estamos en verano y, en esta ocasión, salió cara. El paro se redujo en servicios en 4.268 personas el mes pasado y a eso se le unió que también hubo descensos en la agricultura, la construcción, la industria y en el colectivo de personas sin un empleo anterior. Este último grupo también es importante porque suele mover a muchas personas por temporadas. Con la llegada del verano numerosos estudiantes tienen su primera oportunidad laboral.

El desempleo disminuyó en todas las grandes ciudades de la provincia. En Málaga capital lo hizo un 3,3%, hasta los 57.610 parados, y en Marbella un 7,8%, acabando con 9.614.