Málaga logra crear empleo en un mes de octubre y el paro se eleva menos que nunca

El balance del mes de octubre en Málaga en lo que al mercado laboral se refiere es bueno, a pesar de que es la segunda provincia donde más se eleva el desempleo.

En concreto, hay registrados 2.694 desempleados más, según los datos del Ministerio de Trabajo, hasta 151.765. Que este indicador suba asuele ser habitual en décimo mes del año porque finalizan gran parte de los miles de contratos ligados al turismo firmados en verano. Pero en esta ocasión estamos ante la menor subida del paro en un mes de octubre en la serie estadística. El año pasado, sin ir más lejos, la escalada fue de 6.940 y en 2019, año prepandemia, de 6.019

Eso indica, en buena medida, que el alargamiento de la campaña de verano, objetivo del sector, sí se ha terminado produciendo de alguna manera.

El dato más alentador es el del empleo. Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, los afiliados a la Seguridad Social se elevan en 3.029, hasta 646.128, dato insólito en un mes de octubre. En 2020 se destruyeron 577 puestos de trabajo (en términos de afiliación), 2.339 en 2019 y 2.914 en 2018 y así casi sucesivamente si nos remontamos a años atrás.

Ello quiere decir que la hostelería ha retrocedido menos de lo que suele ser habitual y esta vez no ha borrado el avance tradicional en este mes de otros sectores como la educación.

Los buenos datos no deben ocultar, sin embargo, que aun hay 7.332 trabajadores en ERTE en octubre (cuentan como afiliados pero o no trabajan o lo hacen menos horas de las que deberían). Son 1.705 menos que en agosto y de esos 7.332 en ERTE, 5.040 no trabajan ni un minuto de forma efectiva.

A los trabajadores en ERTE hay que sumar los autónomos que cobran prestaciones por la pandemia y que no trabajan total o parcialmente: son 5.712, nada menos que 8.515 menos que en septiembre, una bajada muy considerable que marca el regreso a la actividad de muchos trabajadores por cuenta propia. Si sumamos trabajadores en ERTE y autónomos con prestaciones en Málaga hay aún 13.044 personas que no ha recuperado su actividad, total o parcialmente, 10.084 menos que el pasado mes de septiembre.