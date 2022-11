Málaga inaugura su nuevo espectáculo de luces de Navidad de la calle Larios

La cantante Vanesa Martín ha accionado este sábado a las 19 horas el espectáculo del alumbrado de Navidad de calle Larios. Antes ha afirmado que esta es una ciudad "con mucha alegría, por donde quiera que voy me dicen que es una ciudad muy alegre, es un privilegio y un honor". El espectáculo inicia con el villancico Carol of the bells que anuncia la llegada de la Navidad. Acto seguido ha comenzado el concierto de Andy & Lucas.