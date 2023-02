Málaga deja la mascarilla en el transporte público con 42 veces menos hospitalizados que en el pico de la pandemia

Málaga, como el resto de España, deja la mascarilla en el transporte público este miércoles. Y lo hace con buenos datos epidemiológicos y asistenciales. En la actualidad tiene 42 veces menos pacientes hospitalizados con el virus que en el pico de la pandemia. Además, la provincia presenta la tasa más baja de infectados de Covid desde que comenzaron los registros estadísticos, en la primavera de 2020, el primer año de la crisis sanitaria. Así que los temerosos frente a este tramo final de la desescalada deben saber que hay elementos para justificar un paso más en la normalización de la vida cotidiana. Además, en la provincia ya se han puesto más de 3,8 millones de dosis de la vacuna contra esta enfermedad. No obstante, los sanitarios insisten en que las personas vulnerables y los mayores de 60 años deben seguir usando la mascarilla en transportes públicos y espacios cerrados para no contagiarse este y otros virus. Y quienes tengan síntomas de patologías respiratorias infecciosas, también deben utilizarla para no transmitirlas.

Tras este mensaje de salud pública en el que insisten los profesionales, toca echar un vistazo a los datos. Y de estos se desprende que la pandemia sigue remitiendo. En la actualidad hay 24 ingresados positivos en Covid en los hospitales de la provincia. De ellos, tres están en Cuidados Intensivos. Esa veintena de hospitalizados suponen la segunda mayor cifra de Andalucía después de Cádiz, que suma 27. Pero comparando los datos provinciales, son 42 veces menos ingresados que los que había en el pico de la pandemia en Málaga. A principios de febrero de 2021 se llegó al máximo de hospitalizados: 1.010, de los cuales 114 estaban en UCI. Estos números obligaron entonces a transformar en asistenciales espacios que antes de la pandemia ocupaban las cafeterías de los hospitales, a convertir todo sitio donde hubiera un respirador en área de Cuidados Intensivos y a aumentar contrarreloj las camas de UCI.

Pero esta situación que tensionó al extremo al sistema sanitario quedó atrás. Además, los profesionales destacan que de esos 24 hospitalizados a día de hoy, muchos están con Covid y no por Covid. Es decir, que en gran parte de las ocasiones permanecen en un hospital por otras patologías, no por coronavirus. Hay que remontarse a mediados de agosto de 2020 para encontrar cifras tan bajas de ingresados en Málaga. Por ejemplo, el 11 de ese mes de aquel año, eran 22. Pero hay que tener en cuenta que este número tan bajo era producto del confinamiento, la única medida en ese momento para frenar la expansión del patógeno puesto que aún no existía una vacuna.

También si se comparan las cifras de ingresos en UCI, éstas son 38 veces menos que en aquellos comienzos de febrero de 2021, cuando ya la vacunación anticovid llevaba un mes, pero aún estaba muy lejos la inmunidad de grupo necesaria para atajar la expansión de un virus.

Pero la pandemia ha dejado hasta el momento en Málaga 2.854 fallecidos con el virus, 319.214 contagiados, 16.929 hospitalizados, 1.238 de estos ingresados en UCI y 312.947 curados.

La tasa actual de positivos con Covid en la provincia es de 28,8 mayores de 60 o más años. Algo más que la media de la comunidad autónoma -que se sitúa en 24,8- y la cuarta más alta de Andalucía. Es el el indicador más bajo desde que comenzaron los registros estadísticos del Covid. Pero hay que tener en cuenta que los datos no son comparables porque en el periodo álgido de la pandemia se hacían más pruebas para diagnosticar el coronavirus y a todas las edades. Ahora se hacen menos test y PCR y se centran fundamentalmente en las personas de 60 años o más (Desde marzo de 2022, las pruebas comenzaron a realizarse a partir de esta edad). Por lo tanto, si el sistema sanitario hace menos pruebas para el diagnóstico e incluso muchos contagiados ni siquiera se hacen el test o no comunican su infección, también es lógico que baje la tasa. Pero por la vía indirecta del dato de hospitalizados, está claro que la pandemia lleva ya varios meses aflojando la presión. Además, lo confirman los sanitarios y se constatan en la práctica normalidad de la vida cotidiana. Salvo que seguirá siendo obligatoria la mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias, entre otros.

Si Málaga, Andalucía y España disfrutan de una mejor situación epidemiológica es consecuencia de la inmunidad de grupo; adquirida por la vacunación y la superación del Covid por parte de aquellos que se contagiaron. Desde el 27 de diciembre de 2020 cuando comenzó a aplicarse la vacuna, en la provincia se han puesto 3.807.906 dosis anticovid, 1.419.923 personas tienen la pauta completa y 258.916 han recibido la cuarta dosis. No obstante, la provincia tiene el nivel de vacunación más bajo de la comunidad autónoma en este pinchazo de recuerdo (cuarta dosis). En Málaga se ha vacunado el 48,5% de las personas que podrían recibirla. Es el menor porcentaje de Andalucía. En el otro extremo se sitúa Córdoba, con el 63,8% de vacunados con la cuarta dosis.