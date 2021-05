Málaga necesita más de 330 familias de acogida para menores

Málaga necesita más de 330 familias de acogida para niños que son víctimas de una situación que no han elegido, menores que han sufrido malos tratos, han sido abandonados o no han recibido los cuidados adecuados. Pero también hay casos de menores cuyos padres están enfermos y no tienen a nadie cerca para proporcionarles cuidados adecuados a sus necesidades. Estos niños, que no pueden vivir con sus familias biológicas, suelen ir a un centro de acogida aunque se intenta con el acogimiento proporcionarles un ambiente familiar, “que es mucho mejor para normalizar” su situación.

La Asociación Infania puso en marcha, el pasado 16 de diciembre, la campaña ‘Sólo quiero un hogar’, con la colaboración de la Junta de Andalucía y entidades diversas, como SAAF (Servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar) como Alcores (Huelva), Aldaima (Granada) y Apraf (Jaén). Para la iniciativa se grabaron tres anuncios publicitarios en los que se cuentan situaciones basadas en hechos reales, con historias extraídas de testimonios sobre niños que fueron acogidos.

Además, se creó soloquierounhogar.org, una web específica para la campaña donde cualquier persona puede encontrar qué es una familia acogedora, los primeros pasos que hay que realizar para acoger, algunas preguntas frecuentes y varios testimonios de personas que ya han acogido.

¿Cómo ser familia de acogida? Para las personas que se están pensando convertirse en familia acogedora pueden consultar todo en www.soloquierounhogar.org. También pueden llamar o escribir a Infania en los teléfonos 952 22 67 53/900 10 32 33, o en el correo electrónico infania@infania.org.

“Se trata de atender a niños víctimas de una situación que no han elegido y que les priva de un desarrollo al que estamos habituados la gran parte de la población”, ha explicado el presidente de Infania, Juanjo Casado. En el caso de Málaga, desde el arranque de esta campaña, se ha notado un incremento: “Hemos recibido un número de llamadas superior a lo habitual”, con 110 en total y más de 220 consultas en redes sociales. Pero no es suficiente”, ha indicado.

“Siguen haciendo falta familias. En concreto hacen falta para más de 330 menores que viven en centros. Sobre todo, en Málaga, hacen falta familias que quieran acoger a niños mayores de siete años o a grupos de hermanos”, ha agregado.

Testimonios de familias acogedoras

Desde Infania han proporcionado los testimonios de familias acogedoras como la de Cristina y Fernando, que eran seis en un piso de 65 metros cuadrados con un sueldo mileurista. Pero esto, “no impidió que cada cierto tiempo llegara, a su hogar, un bebé o un menor de acogida. Ya llevan diez acogimientos de urgencia”.

Se pensaron mucho si acoger o no, y cuándo. También tuvieron muy en cuenta el factor emocional: “A veces, los niños vienen muy dañados emocionalmente, el primer mes es intensísimo y hay que volcarse al 200 por ciento”, sostiene Cristina, quien insiste en que sus hijos biológicos también ayudan, “pero hay que acordarse de que a ellos también les afecta”.

“Da igual que sea una familia de cinco o una persona soltera” Desde Infania han señalado que cualquiera persona que pueda ofrecer una estabilidad y una estancia para el niño o la niña que vayan a acoger puede hacerlo. “Da igual que se trate de una familia de cinco, una persona soltera, una pareja con hijos, sin hijos, formada por dos mujeres, formada por dos hombres. Lo único que importa es que sea una familia que quiera y pueda ofrecer amor a un menor que lo necesita”, destacan.

También la despedida de los menores en acogimiento es “durilla”: “Aunque uno esté preparado mentalmente, o quiera estarlo, somos humanos, y los sentimientos están ahí. Con la bebé lo pasamos muy mal porque se fue con ocho meses y la habíamos recogido con diez días. Era como nuestra, parecía que estábamos dándole a otra persona un hijo tuyo. Pero nos recuperamos pronto porque sabemos que es para algo mejor”.

De la despedida también hablan Ángeles y Jesús, una pareja que ha acogido a un total de diez niños y niñas de entre once meses y ocho años. “¿Que cómo se lleva? Mal, para que nos vamos a engañar. No es fácil, pero no cambiaría nunca la sensación de haberlos tenido por luego no sufrir en la despedida. Prefería sufrir muchas veces a dejar de acoger por eso”.

El acogimiento, coinciden, es un aprendizaje y muy positivo para los menores, por cómo llegan y cómo se van. Ángeles asegura que “se les ve más felices, vuelven a ser niños, pierden muchos miedos”. También lanzan un mensaje a las familias que estén pensando en acoger: “Que ni se lo piensen, que acojan, que es la cosa más bonita que se pueda hacer en la vida”, anima Ángeles, quien incide en que el balance es “mucho más positivo que negativo. Es una experiencia maravillosa”, asegura Ángeles.