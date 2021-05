Todos los distritos sanitarios de Málaga se mantienen en nivel 2 de alerta por Covid

Tras la reunión del comité de Alerta de Salud Pública de Alto Riesgo de Málaga no se ha decretado en la provincia ningún cierre perimetral de municipios, ya que los dos núcleos que superan la incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, Almáchar (1.375,9) y Cuevas del Becerro (1.502,8), no superan los 5.000 habitantes que se pusieron como requisito para que se produjeran estos cierres.

El comité ha mantenido el nivel de alerta grado 2 para todos los distritos sanitarios de la provincia de Málaga, por lo que no se ha producido ninguna alteración en las medidas sanitarias respecto a las que estaban en vigor. Se mantiene el nivel de alerta en los Distritos Sanitarios de Málaga (158,6) y La Vega (153,4) porque pese a superar la incidencia acumulada (IA) de 150 casos en los últimos 14 días, este no es el único requisito que se tiene en cuenta, si no también la IA en mayores de 65 años, las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), los porcentajes de trazabilidad y los índices de camas UCI y de hospitalización.

En Andalucía se han decretado los cierres perimetrales de Montefrío, en Granada, y de La Campana, en Sevilla. Málaga es, junto con Almería, la única provincia que mantiene todos sus distritos sanitarios en nivel de alerta grado 2. Cádiz, que es la comunidad con la incidencia acumulada más baja de la provincia cuenta con el Distrito Sanitario Sierra de Cádiz en nivel de alerta 3.

El único Distrito Sanitario con nivel de alerta 4 es el Dsitrito Sanitario Metropolitano de Granada, a excepción de las dos áreas confinadas perimetralmente, que se encontrarían en nivel de alerta 4 grado 2. Las medidas anunciadas por los comités provinciales entrarán en vigor a las 00:00 horas del jueves 13 de mayo, con su publicación en el BOJA.