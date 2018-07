Málaga sigue sin ordenar el uso de los nuevos vehículos eléctricos

A pesar de la ausencia de un marco regulador en el ámbito municipal, la Policía Local sí ha realizado una labor de información y contacto con las numerosas empresas que ya ofertan el uso de segways en los itinerarios turísticos del Centro histórico de Málaga, la mayor parte del cual es de uso peatonal. "Se les ha intentado explicar las normas de comportamientos básicas para este tipo de vehículos, para que a su vez a la hora de contratar los tours se lo expongan a los usuarios. Hablamos de velocidades no excesivas, que deben ir en fila, no entorpeciendo a los peatones...", indicaban.

Barcelona, Madrid y Valencia sí dan pasos ya en sus ordenanzas

Otras ciudades como Barcelona, Valencia y Madrid sí han avanzado en este camino. En la primera de ellas, a mediados del año pasado, ya se abrió la puerta al control de estos medios con una ordenanza que imponía un plus para su uso en el caso de que se trate de medios de transporte utilizados para actividades económicas. El texto divide la variedad de vehículos en tres categorías: la clase A, con los patinetes y plataformas de transporte que no superen los 20 kilómetros por hora y pesen menos de 25 kilos que se permiten por el carril bici, los parques y calles de plataforma única; la categoría B, para los que no superan los 30 kilómetros y pesan menos de 50 kilos, que es el caso de los patinetes eléctricos de mayor tamaño y de los segway; para todos ellos se hace obligatorio el uso de casco; y la categoría C, para los dispositivos de más de dos ruedas. En Valencia, en el borrador de su nueva ordenanza se marca la posibilidad de uso por los carriles bici siempre que no se superen los 15 kilómetros por hora, en aceras de más de 3 metros de ancho y en los espacios habilitados para ello. Incluso, se apuntan sanciones que pueden oscilar entre los 90 y los 500 euros. En Madrid, también se ha trabajado en una nueva norma para legislar el uso de los patinetes eléctricos y demás vehículos de movilidad personal. En esta urbe se pretende exigir una edad mínima para conducir este tipo de vehículos.