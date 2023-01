Málaga, sede de la alianza de las grandes ONG mundiales de turismo sostenible

La ciudad de Málaga ha sido elegida sede permanente de la alianza de las seis principales organizaciones no gubernamentales (ONG) mundiales de turismo sostenible denominada Future of Tourism, que reflexiona y trabaja en torno al futuro de la gestión turística global.

La experta en sostenibilidad turística de The Travel Foundation, Alicia Fajardo, y el concejal malagueño de Turismo, Jacobo Florido, lo han presentado este jueves en el marco de la Feria internacional del Turismo (Fitur) en Madrid.

Esta alianza ha elegido Málaga para instalar su sede central, donde se llevarán a cabo los encuentros de esta asociación para trabajar en torno al futuro de la industria del turismo y proponer principios para el crecimiento sostenible y a largo plazo.

Esta elección ha sido fruto de una acción conjunta entre el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía y la Cámara de Comercio de Málaga, entidad que acogerá la sede.

La alianza conforma seis instituciones no gubernamentales de todo el mundo que apuestan por el turismo responsable y sostenible: Centre for Responsible Travel (Crest), Destination Stewardship Center, Green Destinations, Sustainable Travel International, Tourism Cares y The Travel Foundation.

Necesidad de un turismo responsable

A medida que el turismo mundial iba recuperándose de la crisis del coronavirus fueron compartiendo reflexiones sobre la necesidad de apostar por un turismo responsable como centro de la toma de decisiones de los destinos y se creó la coalición.

Dentro de los cinco pilares que definen un destino turístico inteligente se encuentra el valor de la sostenibilidad y Málaga se marcó este eje como uno de los principales de su Plan Estratégico del Turismo con horizonte en 2024.

Además, la ciudad se marca este valor como motivo central de la candidatura a la Expo 2027 Málaga, que lleva por lema La era urbana: hacia la ciudad sostenible, que propone abrir una reflexión en torno al futuro de las ciudades y su impacto en el medio ambiente del planeta.

También en el marco de Fitur, los ayuntamientos de Málaga y Santander han anunciado una alianza para compartir experiencias de éxito en la gestión turística.

En ese sentido, se pondrá en común la gestión de Málaga del Año Picasso y de su centro histórico, y Santander ofrecerá información sobre el desarrollo en la capital cántabra de los Baños de Ola, una iniciativa del segmento turístico de bienestar.