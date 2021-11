Málaga registra la tasa más alta de Covid desde mediados de septiembre y sigue al alza

Todavía no han llegado las navidades -una fecha de encuentros propicia para la expansión de la pandemia como ya quedó demostrado el año pasado- y los contagios suben cada día a mayor ritmo en la provincia de Málaga. La tasa de sitúa por encima de los 100 casos por 100.000 habitantes, un umbral que que no se sobrepasaba desde mediados de septiembre. Además, los infectados siguen esta semana por encima de los 200, otro indicador que no estaba tan alto desde principios de ese mes. El buen dato del parte de este viernes es que no hay fallecidos con el virus.

La incidencia pasa de 96,0 positivos por 100.000 habitantes el jueves a 103,5 este viernes. Es casi el doble de la que se notificaba hace apenas dos semanas. Hay que remontarse 10 semanas atrás (13 de septiembre) para encontrar cifras similares en la provincia de Málaga. La tendencia al alza es sostenida desde hace varias semanas. Y no sólo a nivel provincial, sino también en Andalucía. La media de la comunidad está por debajo de la malagueña, pero también crece. De 83 casos por 100.000 habitantes el jueves a 90,1 este viernes. La ciudad de Málaga tampoco registraba una incidencia tan elevada desde mediados de septiembre. También en esta jornada rompe la barrera del centenar de casos por 100.000 habitantes. Pasa en las dos últimas jornadas de 97,0 a 102,2.

El buen dato del parte que facilita la Consejería de Salud y Familias es que no hay nuevos fallecidos con el Covid 19. De manera que el total desde que estalló la pandemia prosigue en 2.008.

Los contagios continúan por encima de los 200 diarios, un nivel que se ha superado tres días esta semana (lunes, jueves y viernes). Hay que remontarse hasta la primera semana de septiembre para encontrar números similares en la provincia de Málaga. Este viernes deja 231 infectados más y un acumulado desde abril de 2020 de 158.695.

Hay además ocho nuevas hospitalizaciones. De modo que en estos 20 meses de pandemia se han producido un total de 10.675 ingresos en hospitales de la provincia. De ellos, 1.029 en UCI.

Según los datos de la Administración sanitaria autonómica, se notifican otros 59 curados más. Pero, aunque es positivo que más personas superen la enfermedad, supone que los nuevos infectados -231- multiplican por cuatro a los que han recibido el alta. En total, desde marzo de 2020, 155.621 pacientes han salido adelante tras contagiarse el Covid 19.