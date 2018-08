Málaga ultima el ajuste de las terrazas de los bares en seis de sus grandes plazas

A esto se suma la apuesta por estudiar la instalación de separadores en aquellas calles y plazas en las que no exista un gran tránsito de peatones. Estos elementos tendrán un objetivo claramente delimitador de la superficie que formalmente tienen autorizados, lo que facilitará la labor de inspección y control por parte del Ayuntamiento. La parte correspondiente a los toldos podría tardar algún tiempo más en aplicarse, dado que la propia normativa fija un plazo de hasta un año para que los empresarios adecuen sus instalaciones a las nuevas exigencias.

El ejercicio que sí se va a llevar a la práctica en todas las plazas ya señaladas es la mejora estética de los emplazamientos. Para ello, expuso el director general, se pretende seguir un modelo de colores que sirva de guía a los empresarios a la hora de adaptar su mobiliario. Para ello se va a seguir la actual normativa del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Centro, con lo que quedan excluidos "el blanco y el negro" entre otras tonalidades. "Se opta más bien por colores neutros", señaló. Preguntado por la inversión que tendrán que realizar los empresarios, admitió que la cifra no está aún cuantificada y abrió la puerta a que, con el fin de minimizar la afección de esta renovación, se pueda estudiar una posible rebaja en las tasas que pagan al Ayuntamiento en concepto de ocupación.

Buena sensación en el contacto con los hosteleros

"Hay buenas sensaciones en la parte de la hostelería y apoyo por parte de los empresarios; esa colaboración necesaria tiene que existir porque sin ellos no se puede aplicar la normativa", recalcó Benítez. A la par que se avance en el tema de los planes de aprovechamiento, que incluirá además de estas seis plazas otros ocho puntos más de la ciudad (seis de ellos en el Centro y La Malagueta y Pedregalejo-El Palo), expuso que ya se está trabajando en la redacción de las nuevas autorizaciones, en las que se "identificarán las superficies destinadas a las terrazas, sin relación con el número de mesas; la obligación de que todas las mesas y sillas lleven tacos de goma, y que las teles no se pueden poner en las terrazas". Asimismo, con la emisión de las nuevas autorizaciones a principios de año los locales tendrán que cumplir la exigencia de que la ocupación pública con mesas y sillas no podrá superar el 75% de la extensión del local, frente al 100% permitido hasta ahora.