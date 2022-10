Málaga necesita 5.000 viviendas y 50.000 metros cuadrados de oficinas para hacer frente a la demanda actual

La demanda actual de nueva oferta inmobiliaria crece en Málaga a un ritmo casi inimaginable hace unos años. Tanto que ya no puede mantener ese crecimiento. En la provincia hacen falta más viviendas, más oficinas, más hoteles y más suelo logístico. Según el informe Visión Málaga 2022 de la consultora Savills, actualmente hacen falta 5.000 viviendas nuevas y se necesitan 50.000 metros cuadrados de oficinas.

El precio de la vivienda en Málaga ha crecido estos últimos años. En 2021 crecieron un 22% respecto a 2020 en las plurifamiliares. Aunque desde Savills, prevén que este año será del 8 ó el 9%. Asimismo, para hacer frente a la demanda actual, el director de Savills Andalucía, José Félix Pérez-Peña, asegura que son necesarias construir 5.000 viviendas más al año, lo que quiere decir que son necesarias 1.400 viviendas más, ya que a día de hoy se están construyendo 3.600.

En cambio, este gap es superior en la Costa del Sol. El estudio sostiene que en esta zona son necesarias unas 15.000 viviendas, frente a las 9.900 que se están ofertando. Por ello, Pérez-Peña apunta que se debe “poner en carga cuantas más viviendas mejor porque la demanda está empujando mucho”. Al igual que se debe tener en cuenta que han de construirse “de manera sostenible” porque “no vale cualquier cosa, ni cualquier tipo de producción de vivienda porque hay que combinar el uso de vivienda sostenible, asequible y de calidad con los desarrollos europeos y Repsol y Martiricos son un claro ejemplo de ello”.

A pesar de que la capital arrastra dos años de retraso en la producción de nueva oferta inmobiliaria, el director de Savills Andalucía indica que “Málaga es un oasis de micromercado y que a día de hoy sigue pidiendo una capacidad de poder seguir atrayendo empresas y al público”.

En cuanto a las oficinas, el interés por parte de usuarios finales y empresas por instalarse en la ciudad continúa creciendo, según Savills, por el efecto llamada de empresas como Google. Pero, la materialización de edificaciones es complicada, debido a la escasez de superficies en la ciudad.

Este punto se señala en el informe, en el que se indica que no hay infraestructuras suficientes para hacer frente a la demanda actual. Así pues, Pérez-Peña señala que en los últimos 10 años no se han construido oficinas en Málaga y son necesarios, a día de hoy 50.000 metros cuadrado, frente a los 35.000 que están previsto de nueva superficie para 2025. De este modo, indica que “para 2025 debería de haber 100.000 metros cuadrados de oficinas, no 35.000”.

Aunque también señala que en Málaga capital, si alguien quiere dibujar sus oficinas “no tiene disponibilidad” en la zona prime de la ciudad, donde las rentas siguen subiendo y actualmente están a 22 euros el metro cuadrado.

Con respecto al suelo logístico, “la realidad es que para que exista una posible oferta necesitamos que este mercado hoy tuviera 100.000 metros cuadrados y tiene cero”, admite Pérez-Peña, y en el el informe se indica que Málaga tiene proyectados más de un millón de metros cuadrados nuevos en el medio-largo plazo por la tramitación urbanística de sectores como Huertecilla Tarajal, La Loma I, San Julián o Rosado Este. Sin embargo, la escasez de superficie disponible para que los principales operadores nacionales e internacionales se instalen en la ciudad ha provocado una renta estabilizada de 5 euros por metro cuadrado al mes y un elevado interés para los inversores.

Con respecto a los hoteles, también necesita que se aumenten los proyectos, ya que lson uno de los segmentos clave en el mercado inmobiliario de Málaga. Pérez-Peña destaca que “Málaga capital tiene un proyecto para los próximos dos años de unas 17.000 plazas”, cifras que están muy por debajo de las de Sevilla que tienen 25.500. Asimismo, el informe señala que en los últimos dos años se han incorporado 2.000 más a los hoteles de la capital, pasando de 12.250 en 2019 a 14.270 en 2021.

Por otro lado, en Málaga capital se han abierto cuatro hoteles en los últimos dos años de cuatro y cinco estrellas, pero estos últimos y los de Gran Lujo solo suponen un 5% del total, frente a un 35% de de uno y dos estrellas. Así pues, Pérez-Peña asegura que se debe “duplicar la planta hotelera de cinco estrellas”.

En cambio, la situación es totalmente diferente en el mercado de las residencias de estudiantes: “No hay tanta problemática”. Visión Málaga 2022 indica que el incremento de la demanda de residencias por parte de estudiantes internacionales y también nacionales, unido a la próxima apertura de dos universidades privadas en la ciudad, ha impulsado el desarrollo de nuevos proyectos de residencias de estudiantes. Por lo que, se van a abrir en Málaga dos nuevas residencias de estudiantes a medio plazo, junto con la reciente inauguración de otras tres que suman 613 camas.

Al observar las conclusiones del informe, José Félix Pérez-Peña ha insistido en que la administración “debe ser consciente de estos problemas para poner remedio cuanto antes”. Por otro lado, también ha señalado que Málaga es una de las ciudades españolas con mayor proyección a día de hoy, aunque insiste en que “vamos muy tarde para la demanda que existe y los precios van a seguir subiendo”.

Cierto es que Pérez-Peña sostiene que no prevé que la demanda “se canse en dos años”, pero insiste en que hay que buscar una solución de manera inmediata porque “si nos sentamos dentro de dos años y seguimos en la misma situación habrá un problema”. Actualmente, para Savills, Málaga tiene que plantearse el “cómo crecemos como ciudad”, ya que considera que "estamos en un momento muy importante para la ciudad porque podemos acertar mucho o quedarnos un poco estancados en lo que somos a día de hoy”.