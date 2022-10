Málaga recupera su vuelo directo con Nueva York en verano

La compañía área estadounidense United Airlines anunció este miércoles un nuevo servicio estacional sin escalas tres veces por semana entre el aeropuerto de Málaga y su hub en Nueva York/Newark. United será la única aerolínea que ofrecerá vuelos directos entre la capital de la Costa del Sol y EEUU. El Ayuntamiento, a través del Área de Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones, ha participado activamente en el grupo de trabajo de promoción de la conectividad aérea (integrado por el Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol, Turismo Andaluz, Turespaña y Aena). La primera salida estará prevista para el viernes 2 de junio de 2023.

Tras 11 años operando este vuelo estacional, hace dos, la empresa dejó de prestarlo. Ahora se recupera. Para el sector turístico es una buena noticia porque potencia la imagen de la Costa del Sol y atrae a viajeros de alto poder adquisitivo. Empresarios hoteleros confían en que el servicio se amplíe a más meses del año ya que por ahora se prevé solamente de junio a septiembre.

La concejala de Área de Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones, Rosa Sánchez, ha manifestado su “satisfacción por esta buena noticia para Málaga que es el resultado de un trabajo en equipo de varias instituciones desde hace varios meses. Estamos muy agradecidos a la aerolínea estadounidense porque ha visto el potencial con el que cuenta nuestra ciudad”.

👀 Something’s happening on this airplane. Watch and then come back tomorrow, October 12 at 8:00 a.m. ET, to find out... pic.twitter.com/5fVuAOiXgc