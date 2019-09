El Atlético Malagueño sigue a lo suyo y suma seis puntos en dos jornadas. Se impuso 2-0 al Atlético Porcuna en la Federación, aunque el resultado no refleja la superioridad que tuvieron los de Sergio Pellicer durante los 90 minutos. Mostró buen juego el filial blanquiazul con dos nombres propios: Iván Jaime e Hicham. No fueron ninguno de los goleadores de la mañana, pero su aportación al juego fue escandalosa, son los líderes del equipo y se sienten cómodos siéndolo. Iván no paró de disparar a puerta. Probó desde fuera del área en numerosas ocasiones pero sin suerte. Mientras tanto, por Hicham pasaban todos los balones en la elaboración de jugadas en ataque. Centró, regateó y se atrevió a encarar a la zaga rival aventurándose en jugadas individuales, un auténtico puntal por la derecha.

Los jienenses no lograron poner en apuros a Kellyan y el partido fue plácido para los malaguistas, que se sintieron cómodos sobre el verde. En el minuto 22, Julio repitió como goleador, aprovechando un error defensivo dentro del área. Desde ese momento aumentó el dominio del Malagueño que sin muchas ocasiones estaba siempre presente en el área rival, faltaba un rematador para terminar jugadas.

La segunda mitad se convirtió en un asedio para la meta del veterano Emilio. Iván Jaime le probó varias veces con disparos lejanos e Hicham volvió loca a la zaga partiendo desde banda derecha, combinando y atreviéndose con jugadas individuales que buscaban un rematador que nunca llegaba. Juande se asoció bien con sus compañeros bajando a recibir, pero no estuvo acertado en esa faceta del juego. Cuando el Porcuna lo intentaba, saliendo a la contra tras robar en medio campo, la defensa malaguista solventaba con eficacia la jugada. Abqar y Cristo estuvieron imperiales abajo.

Mario Mendes salió en el 20 desde el banquillo y solo dos minutos le bastaron sobre el verde para poner el definitivo 2-0 en el marcador. Se atrevió desde fuera del área, cogió rosca el esférico y fue imposible para el guardameta. El joven africano se tomó la libertad de quitarse la bota y llevársela a la oreja para festejar el gol.

Los minutos más locos llegaron en la recta final del choque, con tres goles anulados. Dos de ellos fueron del Malagueño: uno por fuera de juego y otro por la presencia de jugadores malaguistas en la barrera antes del lanzamiento de un libre directo.