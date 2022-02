Convocan una manifestación en defensa de la sanidad pública en Málaga

Con la grabación de una llamada a Salud Responde para pedir una cita en la que después de la retahíla de “pulse 1, pulse 2, pulse 3”, el sistema automático contesta que “no es posible realizar la gestión”. Así ha comenzado este miércoles la rueda de prensa en la que CCOO y UGT han anunciado la convocatoria de una manifestación en defensa de la sanidad pública para el próximo 19 de febrero ante, según denuncian, su “empeoramiento” durante el gobierno de PP-Ciudadanos.

“La situación sanitaria de Málaga no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado en los últimos tres años. No queremos más promesas, queremos realidades”, esgrimió el secretario provincial de CCOO, Fernando Cubillo. Su homóloga de UGT, Soledad Ruiz, coincidió y denunció que, con la pandemia, “las otras patologías [las no Covid] se han dejado atrás”.

Con estos argumentos, ambas organizaciones sindicales convocan para el 19 de febrero una manifestación que partirá de la esquina de Muelle de Heredia y Alameda de Colón. La protesta se replicará en todas las capitales andaluzas.

Cubillo mostró una fotografía de dirigentes del PP –cuando el partido estaba en la oposición autonómica– reclamando un centro hospitalario de alta resolución (Chare) en la zona este. Propuesta que, los populares olvidaron cuando llegaron al gobierno andaluz. El secretario de Comisiones, resaltó que –pese a que ahora están en el poder– no hay avances “ni para un CARE”, que sería un centro de especialidades, pero sin hospitalización. También denunció el cierre de la maternidad del Hospital Clínico y de las Urgencias del Civil, así como la falta de pediatra en Alozaina, Tolox, Casarabonela y Yunquera.

Desde CCOO se advirtió también del “maquillaje” en las listas de espera, con un “tapón” en las pruebas diagnósticas que –al no realizarse– frenan la entrada de pacientes para ser operados.

Por su parte, Ruiz apuntó que los déficit de la sanidad pública han llevado a que Málaga tenga en la privada un número similar de camas de hospital. La representante de UGT calificó de “patochada” el plan de la Junta de Andalucía para la Atención Primaria que, entre otras cosas prevé el trabajo por la tarde de sanitarios de forma voluntaria y retribuida ante la falta de profesionales en bolsa. “La pandemia ha hecho una auditoría” del sistema sanitario público, dijo Ruiz. Y el resultado, añadió, es que tiene una “deficiente dotación presupuestaria”.

Ambos sindicatos fueron especialmente críticos con la política de personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que contrata “por semanas”, cuando otras comunidades autónomas lo hacen “por un año y con mayores salarios”. Esto, recordaron, ha motivado la fuga de profesionales a la sanidad privada, a otras regiones de España e incluso al extranjero.

“Hay una desmoralización” de los trabajadores, según Ruiz. Para la dirigente ugetista, el estrés que sufre el personal y las colas ante los centros de salud “pone la presión sobre los profesionales, cuando debería estar sobre el gobierno de [Juan Manuel] Moreno Bonilla”.

Cubillo también tachó de “maquillaje” las ofertas de empleo porque aseguró que hay profesionales que “aprueban, aprueban y aprueban” pero sólo consiguen “tres puntos en bolsa y vuelven a la interinidad”. Pero los representantes de ambas centrales sindicales aclararon que la manifestación no es sólo en defensa de los derechos de los trabajadores del sistema, sino de la sanidad pública como “uno de los pilares del estado del bienestar”.

Recordaron también que Andalucía es, después de Madrid, la comunidad autónoma que menos presupuesto destina a la sanidad. Exactamente, 1.388 euros por habitante. Según las cuentas de CCOO, para que la región estuviera en la media española sería necesario un incremento de 2.400 millones en el presupuesto autonómico para el sistema sanitario. Cubillo también reprochó al gobierno autonómico de “financiar a la sanidad privada” ya que frente a los 440 millones del año anterior, las cuentas de 2022 preveían 662 millones de euros para conciertos y para "abrir hospitales privados".