Manteles de papel: por qué son la mejor opción en la hostelería

El sector de la hostelería tiene que reinventarse continuamente para ofrecer el mejor servicio a sus comensales velando por la rentabilidad de su negocio, especialmente en momentos como el actual cuando tienen que enfrentarse a todo tipo de restricciones. Son muchos los cambios a los que el sector ha tenido que enfrentarse y algunos han llegado para quedarse para siempre.

Entre estos cambios destacamos el uso de manteles de papel para restaurantes frente a alternativas como los manteles de tela. Los manteles de papel han ido ganando popularidad en los últimos tiempos y ahora es frecuente verlos colocados sobre las mesas de bares y restaurantes en cualquier punto del país. Pero, ¿por qué son una gran opción para el sector de la hostelería? Vemos los principales motivos a continuación.

Precio económico

En momentos como el actual en los que los negocios de hostelería tienen que apretarse el cinturón para compensar la caída de ingresos, los manteles de papel son una gran opción. Este tipo de manteles para mesas son más económicos que otras alternativas que existen en el mercado y permiten a los restaurantes y bares ahorrar en este tipo de suministros esenciales. Por un módico precio es posible disponer de manteles de papel listos para usar.

Frente al COVID

Una de las claves del éxito de los manteles de papel es que cumplen con la normativa higiénica para hacer frente al COVID. Este tipo de manteles se ponen y se quitan para cada grupo de comensales que utiliza una misma mesa evitando que diferentes personas coman sobre el mismo mantel. De esta forma evitamos que esas personas puedan contagiarse de COVID al utilizar manteles utilizados por otros en el restaurante. Los manteles de papel son esenciales para cumplir con la normativa higiénica contra el COVID y por ello su uso en restaurantes está ampliamente extendido en la actualidad.

Son desechables

Los manteles de papel se pueden desechar fácilmente tras su uso por unos comensales. Tan solo hay que quitar el mantel de papel, doblarlo y desecharlo en el contenedor azul de reciclaje de papel y cartón para que tenga una nueva vida. De esta forma no hay que guardar estos manteles en el restaurante evitando así que los trabajadores puedan contagiarse al manipularlos en su día a día. Son artículos desechables y fáciles de reciclar para cualquier negocio.

Gran variedad de diseños

Los manteles de papel se fabrican con diferentes diseños y colores que ayudan al restaurante a ofrecer la mejor versión de sí mismos. Podemos encontrar manteles de papel con diseños florales, con figuras geométricas y con colores de todo tipo para que se ajusten a la identidad corporativa del negocio. Incluso existe la posibilidad de encargar manteles de papel con diseños a medida para el restaurante donde aparezca el logotipo del mismo. En definitiva, manteles con un gran nivel de personalización y diseños actuales que se ajustan a las necesidades de los negocios de hostelería.

Rapidez en la limpieza

Una de las claves para el éxito de un negocio de hostelería es tener siempre las mesas ocupadas con nuevos clientes que consuman productos de la carta. Para ello es necesario proceder rápidamente a la limpieza de las mesas utilizadas previamente por otros comensales. Ahora estas labores de limpieza incluyen además labores de desinfección de sillas y mesas antes de que otros comensales puedan sentarse y utilizarlas. Los manteles de papel agilizan las labores de limpieza, ya que tan solo hay que quitarlos de la mesa y tirarlos para poner un nuevo mantel de papel limpio y sin usar sobre la mesa.

No necesitan mantenimiento

Los manteles de papel evitan al restaurante realizar labores de mantenimiento, como ocurre con los manteles de tela. Los manteles de tela tienen que ser lavados en lavandería y planchados para poder ponerlos de nuevo sobre las mesas, lo que supone un coste fijo para cualquier negocio que los use. Los manteles de papel, en cambio, no necesitan ningún tipo de mantenimiento. Tan solo hay que colocarlos sobre las mesas y retirarlos después de cada uso para desecharlos a la basura. Una solución práctica que no requiere de costosos mantenimientos y que no afecta a la calidad del servicio ofrecido por el negocio.

Como se puede apreciar son muchos los motivos por los que los manteles de papel son la mejor opción para los negocios de hostelería como los restaurantes. Sus múltiples ventajas hacen que cada vez más negocios del sector sustituyan sus antiguos manteles de tela por estos innovadores manteles de papel que permiten ofrecer el mismo nivel de servicio logrando un importante ahorro y cumpliendo con la normativa frente al COVID. Tan solo tienes que encontrar un diseño que se adapte a la imagen de tu negocio y comenzar a decorar todas tus mesas con manteles de papel de gran calidad.