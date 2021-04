María Jesús Almazor: “La digitalización es una cuestión de supervivencia para las empresas”

Desde hace poco más de un mes, María Jesús Almazor (Barcelona, 1970) es consejera delegada de Ciberseguridad y Cloud de Telefónica Tech, una nueva división de la compañía para desarrollar y ofrecer a las empresas soluciones seguras en sus procesos de digitalización.

La ciberseguridad mueve ya en España un volumen de negocio de 1.300 millones de euros y crecerá un 10% en un año, según los datos que ofreció este pasado miércoles en Málaga durante la inauguración de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación.

–¿Qué utilidad tienen realmente este tipo de foros?

–Cuando se inició este foro era un modelo algo diferente a lo que veníamos acostumbrados, aquí se trataba de compartir conocimiento y crear un ecosistema de colaboración. Es cierto que ya existen más, pero Transfiere se ha convertido en una gran referencia en Europa. Están representados todos los agentes, la Universidad, la investigación, las empresas y las instituciones públicas, es un sistema completo de compartición de conocimiento que ahora resulta clave para buscar las mejores soluciones a la situación que estamos viviendo y a lo que viene.

–La edición anterior fue pocos días antes de decretarse el estado de alarma. ¿Cómo ha cambiado la pandemia el panorama desde la perspectiva de la innovación y la tecnología?

–Ya veníamos hablando de digitalización con mucha intensidad, pero en este último año hemos cambiado de una manera radical, y el uso de la tecnología sin duda se ha acelerado, por parte de las empresas pero también de las personas. En un año hemos avanzado lo que en condiciones normales hubiéramos hecho en cinco en cuanto a utilización, conocimiento y habilidades digitales. La digitalización ahora mismo es una urgencia, una cuestión de supervivencia para las empresas.

"La recomendación más sencilla es no hacer en el mundo digital lo que no hacemos en el mundo real”

–Pero todo este avance implica riesgos importantes en materia de ciberseguridad.

–Cada empresa española recibe una media anual de 66 ciberataques, que han crecido además del orden de un 50% en la postpandemia. Es lógico si hay más vida digital que haya más ataques, generalizados en todos los sectores y todas las empresas. La media del coste de estos ataques es de 7 millones de euros. Pero no solo crecen los ataques, también la complejidad de los mismos, son innovadores. Nosotros tenemos también que innovar para tener herramientas adecuadas para protegernos. Telefónica Tech es un holding donde gestionamos todos los negocios digitales del grupo Telefónica, en mi división nos ocupamos de Ciberseguridad y Cloud porque hemos entendido que era necesario aproximarnos al mercado con una solución conjunta de ambas. El primer paso para la digitalización es subirse a la nube, no hay otra, pero si la nube no es segura, el proceso de digitalización será incorrecto. Estimamos que para finales de 2022 el 90% de las empresas ya habrán emigrado a la nube, por eso tenemos que centrar nuestros esfuerzos en asegurarnos de que esa nube sea segura, ofrecer soluciones para este proceso

–Es un problema que afecta también a los usuarios particulares, que se conectan más a la red, y seguramente son menos conscientes de su vulnerabilidad que las empresas.

–Los usuarios deben ser conscientes de la importancia de la ciberseguridad y más en un momento en el que se impone el teletrabajo. Creo que hay una recomendación muy sencilla para concienciar a las personas, y es no hacer en el mundo digital lo que no haríamos en el mundo real. ¿Tu le darías las llaves de tu casa a cualquier persona que apenas conoces? Pues las contraseñas son las llaves de nuestra casa, no se las demos a nadie. ¿O tu abrirías la puerta a cualquiera sin antes mirar o sin preguntar quién es? Pues no abramos correos o pulsemos en enlaces desconocidos. Pueden resultar comparativas muy simples, pero que me gusta utilizar porque creo que vienen bien para tener los conceptos, hay que desconfiar de lo que no conocemos. Tenemos que ser conscientes de que nuestras conexiones a internet o a las redes sociales ponen en circulación una serie de datos de los que somos dueños y que tenemos que saber gestionar como hacemos con cualquier cosa que tengamos en casa.

–Uno de los asuntos a tratar en Transfiere son los fondos europeos para la recuperación económica, en la que el Gobierno contempla como una línea estratégica la digitalización de la economía. ¿Qué avances concretos cree que son necesarios?

–Creo que ya todos estamos de acuerdo en que la digitalización es la clave para el desarrollo económico, y es muy importante hacerlo cuanto antes. Durante la pandemia hemos visto con datos que las empresas que estaban más digitalizadas han resistido mucho mejor la crisis, han encontrado nuevas fuentes de ingresos e incluso en algunos casos han salido fortalecidas. Van a seguir pasando muchas cosas y muy rápidas, muchos líderes de mercado seguramente crecerán de forma sostenida si han abordado la digitalización, pero otros caerán por no haberlo hecho. Van a surgir nuevos modelos de negocio en todos los sectores. Hay que avanzar a pasos agigantados, sobre todo las pymes, porque las grandes empresas en general sí que han acometido el proceso. Lo primero es decidir con qué tecnología van a digitalizarse, eso va a condicionar el proceso, y mi consejo es que no lo hagan solos, que se asesoren. Por eso es importante hacer cuanto antes un diagnóstico de en qué situación están, qué tecnología necesitan y hacer de manera inmediata un plan para alcanzar sus objetivos. Pero hay que hacerlo en muy breve plazo de tiempo para que la ventana de oportunidad siga siendo posible, porque si no otras empresas que lo están haciendo van a ser más competitivas.