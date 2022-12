Maryam Blanes inaugura Julieta Brand: "Me encanta ser embajadora de lo malagueño"

Entrar a 'Julieta Brand' es sentir una recarga de energía. No es solo el local con sus vistas a la Plaza de la Constitución o el brillo que despreden sus prendas, sino el carisma de su propietaria, Maryam Blanes.

Con solo unas palabras, la efusividad y vivacidad de Maryam salen a relucir. Su firma de ropa, 'Julieta Brand', se puso en marcha en marzo con la apertura de su página web. A los cuatro meses ya sintió la necesidad de un local en el que situarse para acoger a sus clientas, que requerían de un lugar en el que tomarse las medidas y probarse los conjuntos.

El negocio ha despegado con una velocidad que ni ella misma esperaba, puesto que los miedos interferían en sus planes antes de lanzarse al emprendimiento. Sin embargo, esta opción le brindaba conciliar su vida familiar con la laboral, así que dejó de retrasar los planes y se zambulló de lleno en este proyecto con nombre propio.

No hubiese sido posible, no obstante, sin la intervención de una de sus mejores amigas, a la que ayudó con el diseño de su vestido de novia. Se trató de un proceso más complicado de lo normal, dado que debían tener en cuenta el crecimiento de su barriga, pues se encontraba en estado. El nombre de la niña sería Julieta, y aunque finalmente fue un niño, la nueva marca de Maryam quiso hacer homenaje a lo que surgió de esta situación.

El asesoramiento prendió la chispa de lo que podía ser su día a día, y junto a la diseñadora del vestido comenzaron a realizar bocetos, a buscar proveedores y a realizar patrones. Esto fue sencillo ya que "siempre he tenido muy claro lo que me gusta, lo que quiero hacer y a qué público me quiero dirigir", asegura Maryam.

Dirigida hacia un público femenino a partir de los 30, debido a que "a partir de esta edad pueden tener más estabilidad como para invertir más en prendas", aunque no excluye a ninguna de edad. En cuanto al público masculino, todavía no lo tiene en sus planes, pero sí en mente. "Es una necesidad, los hombres tienen muchísimas menos opciones que nosotras".

Su inspiración revela que viene de marcas como 'The Attico' o 'Teresa Helbig', aunque especialmente proviene de lo que siente "que no hay". "En Málaga hay mucho Inditex, mucho grupo grande. Málaga acoge a todo el mundo, estamos tan abiertos que al final nos hacemos mucho de todos, por ello no veo un estilo definido. A Málaga le hace falta muchas marcas para dar servicio a lo que puede recibir".

Más que seguir las tendencias del momento, con 'Xmas Collection' ha querido mostrar la personalidad de Julieta Brand "no es muy comercial, pero sirve para posicionar a Julieta en lo que realmente queremos. Si hacemos lo mismo que todas las marcas, se pierde un poco la esencia. Es una forma de decir cuál es nuestra identidad."

Llena de brillo y lentejuelas, colores como el rojo y el malva, la colección navideña de 'Julieta Brand' desprende glamour y exclusividad. Acorde con las fiestas, se contrapone con la próxima colección, de primavera, que adelanta saldrá en marzo y será de un estilo más "castizo", pero con mucho color.

La marca de la firma también está marcado, asegura, "por lo malagueño". "Málaga es luz y Julieta tiene mucha de eso en sus colores. Málaga es calidez y quiero que cuando la gente se ponga un Julieta sienta que se está poniendo todas las connotaciones positivas que tiene Málaga".

A la hora de definir Julieta, Maryam aboga por el término 'slow fashion'. Este concepto es un método sostenible que evita el derroche de recursos. Para ello, apuestan por el encargo y la fabricación de un limitado número de prendas, las necesarias para que la clienta se la pruebe y se pueda ajustar o personalizar. "Lo que te gusta lo fabricamos para ti".

A este concepto de moda lenta, la firma piensa sumar tras las fiestas de pascua otra técnica sostenible, la denominada 'sastrería circular'. Bautizado como 'Rejulieta' consistirá en dar una segunda vida a los diseños de la firma. "El vestido que era entero te lo hacemos falda, o uno de tirantes para verano, le añadimos las mangas". Un sistema que además permite "no estar todo el día comprando" y el aprovechamiento de las prendas.

'Julieta Brand', además, ha formado parte de la semana empresarial de la moda, 'In Fashion IMFE 2022'. La ruta de los ateliers hizo parada en la nueva firma, completando el segundo día de estas jornadas que completarán su programación con la visita a comercios de moda en el centro histórico.