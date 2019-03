Mata a su mujer de una decena de puñaladas delante de su hijo de 15 años

Antonia Gloria tenía 58 años cuando en la noche del pasado sábado fue apuñalada hasta la muerte por su marido, un ciudadano nacido en Reino Unido y de 55 años de edad. El cuerpo sin vida presentaba al menos una decena de heridas, algunas en el abdomen y el pecho, y otras en las manos, signo de que trató de defenderse. La agresión tuvo lugar en presencia del hijo de ambos, de 15 años, según confirmó la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, y la Policía Nacional.

El presunto autor fue detenido por la Policía Nacional poco después del suceso. Tras cometer el crimen, según Efe, que citó fuentes próximas a la investigación, el presunto agresor se acostó al lado de su mujer en la cama y se hizo cortes en las muñecas, causándose heridas leves. Por este motivo fue ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella, donde permaneció en estado estable, hasta que se le dio el alta en la tarde de ayer. Fue trasladado a dependencias policiales en la localidad.

El crimen, inmediatamente identificado como un nuevo caso de violencia de género, es el segundo de esta naturaleza ocurrido en la provincia de Málaga desde el arranque del año. El undécimo en toda España (al que ayer se sumó otro asesinato machista en Pontevedra). Antes que Antonia Gloria la víctima fue Leonor, asesinada por su ex pareja en Fuengirola el pasado 13 de enero también delante del hijo de ambos. A este elemento en común se añade el que en ninguno de los dos episodios criminales existía denuncia previa contra los agresores.

"Era una vecina muy querida", dice el alcalde de Montejaque, localidad de la que era natural

Antonia era natural de Montejaque, pequeño municipio de la Serranía de Ronda donde la noticia de su asesinato cayó como un jarro de agua fría. "Era una vecina muy querida", recordaba el alcalde del municipio, Diego Sánchez. Un buen número de vecinos trataba ayer de consolar a la hermana, que vive en el pueblo. La tragedia de esta familia es aún mayor, dado que en los últimos años han muerto dos hermanos.

Alrededor de las 23.45 del pasado sábado, la vivienda unifamiliar localizada en la Avenida Reina de España, en la que ambos residían, se convirtió, según fuentes próximas a la investigación citadas por Efe, en un escenario "dantesco", con numerosos restos de sangre. Tras la autorización judicial del levantamiento del cadáver, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se practicó la autopsia, mientras que la Policía Judicial y Científica tomó muestras en el lugar de los hechos.

Otras fuentes consultadas confirmaron que tras presuntamente asesinar a su mujer, el hombre echó a su hijo de la vivienda. El menor intentó después entrar en la casa por una ventana y por la puerta, pero no pudo acceder al domicilio. Al parecer, fue un vecino el que dio la voz de alarma, pero cuando llegó la Policía la mujer ya había fallecido.

"Asistimos con espanto a un nuevo caso de violencia de género", afirmó horas después del crimen la subdelegada de Gobierno, quien incidió en que no existían denuncias previas por parte de la mujer asesinada. A su juicio, este hecho debe mover a la reflexión sobre la necesidad de que "el entorno, si no la propia víctima, traslade está situaciones de indefensión y de victimización para que podamos ayudarla, para que podamos asistirla y poner medidas de protección que eviten casos como este". Al tiempo, puso enfásis en el trabajo conjunto de toda la sociedad "para que acabe cualquier atisbo de violencia contra las mujeres".

Rocío Ruiz, consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía "Algo falla en los sistemas y el protocolo, no estamos llegando a las mujeres; hay que articular otras formas y recursos"

En la línea de lo expresado por Gámez, la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, puso de relieve la necesidad de "articular otras formas y recursos" para tratar de cubrir el vacío que se produce en la actualidad ante los casos de muerte sin que haya denuncia previa. "Algo falla en los sistemas y el protocolo, no estamos llegando a las mujeres" que no denuncian previamente malos tratos, expuso. "Si las mujeres no denuncian, no podemos ayudarlas", lamentó la consejera.

El Ayuntamiento esteponero decretó tres días de luto oficial por este asesinato machista. El alcalde de la localidad, José María García Urbano, expresó su repulsa y consternación por el crimen y trasladó su apoyo a familiares y amigos de la víctima. Asimismo, recordó que la violencia machista "no puede tener cabida en nuestra sociedad y que hay que seguir luchando para acabar con esta lacra". Al tiempo, el Ayuntamiento de Estepona convocó en la tarde de ayer una concentración en protesta por el último crimen, al que acudieron del orden de 200 personas.