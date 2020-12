El Materno de Málaga asiste a 125 gestantes con Covid y ya han nacido 45 bebés

El embarazo es uno de los periodos más importantes de la vida. La pandemia ha llenado de incertidumbres ese proceso; sobre todo en las gestantes que han contraído el coronavirus. Los profesionales del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional han dado asistencia a estas mujeres, pero también tranquilidad a la hora de afrontar el embarazo y el parto.

En total, desde que estalló la pandemia y hasta mediados de la semana que acaba, el Materno –donde funciona ese Servicio– ha asistido en total a 125 gestantes que contrajeron el Covid 19. De ellas, 45 han dado a luz a ese mismo número de bebés. Las restantes continúan en seguimiento porque aún están embarazadas. Tanto los recién nacidos como sus madres están bien y de momento no se aprecian secuelas en los bebés. Ninguno de los niños se ha infectado de coronavirus, lo que confirma que no hay lo que se llama transmisión vertical. Según indican los profesionales, algunos de los pequeños tienen anticuerpos, pero otros no.

El esfuerzo de los profesionales del Servicio ha sido en muchos frentes: dar asistencia a las gestantes con Covid, hacer un trabajo casi psicológico con esas mujeres para aportarles tranquilidad ante una situación nueva, elaborar guías y protocolos de actuación, recoger información de los casos tratados para investigar el virus... Todo ello sin dejar de atender a las pacientes no Covid y garantizando que no se contagiaran las demás embarazadas ni los profesionales. Los casi 400 profesionales del Servicio –entre todas las categorías– han trabajado durante este tiempo con esos objetivos.

El responsable del área, Jesús Jiménez, aclara que ya tenían experiencia en el tratamiento de enfermedades respiratorias severas. Por ejemplo, de la gripe A. Y que había protocolos de actuación diseñados para otros procesos infecciosos graves, como el ébola. De hecho, fue en aquella crisis sanitaria cuando aprendieron a vestirse con los EPI. Pero entonces nunca llegaron a usarlos. Fue con el coronavirus cuando empezaron a ponérselos por primera vez en una situación real.

El jefe del Servicio comenta:“Claro que teníamos miedos, pero por encima de todo está nuestra vocación y nuestra capacidad de trabajo. La implicación de todo el equipo fue total. Los miedos y las incertidumbres los dejaban en casa y todos se volcaron más que en circunstancias normales. Ante las dificultades, los profesionales se crecen”. Javier Oliva, responsable de toda el área de enfermería del Servicio, añade que ahora, tras las 125 mujeres asistidas y casi medio centenar de niños nacidos, los profesionales tienen mucho rodaje. “Ya llevamos casi un año de trabajo y eso se nota”, asegura.

Los profesionales dicen que tras ocho meses de trabajo, ahora tienen más experiencia

Algunos de los 45 bebés nacidos en este tiempo fueron por parto natural y otros por cesárea, igual que en los casos no Covid. Sólo a dos gestantes hubo que practicarle esta operación para sacarle el bebé porque los severos problemas respiratorios de la madre la ponían en riesgo. Únicamente un bebé acabó en Neonatología por su prematuridad ocasionada porque el embarazo no pudo llegar a término debido a la grave afección respiratoria de la madre a causa del Covid.

El jefe del Servicio destaca que el Materno ha sido pionero en transmitir conocimiento a otros centros de Andalucía y que ha tenido una conexión modélica con los centros de salud para la atención de las gestantes con coronavirus. Dos ginecólogas –María Suárez y Celia Cuenca– han sido piezas clave en ese trabajo.

De hecho, el hospital creó una agenda virtual para citar y hacer seguimiento permanente e individualizado a las embarazadas con Covid. Cuando es necesario, las pacientes son vistas en el Materno, donde se le hacen las pruebas y controles que el especialista considere necesario. La “dirección” del embarazo la llevan los ginecólogos de este hospital, que cuenta con el apoyo de la atención primaria. Además, una vez nacidos, los pediatras del Materno también se encargan del seguimiento de los bebés.

María Suárez explica la labor casi psicológica que han desarrollado en estos meses:“Hemos intentado tranquilizar a estas pacientes, porque no pueden estar con sus familias. Están aisladas, lo cual es una situación fría para ellas. Por eso hemos intentamos alentarlas y tranquilizarlas sobre la seguridad para sus hijos”.

La situación debe ser impactante para una embarazada con Covid ya que a fin de evitar la propagación del virus, tanto en las habitaciones como en los paritorios, deben ser atendidas por profesionales que, embutidos en sus epis, parecen más astronautas que sanitarios. Para atajar los temores de todas las pacientes -tuvieran o no el virus– y de sus familiares, un puñado de médicos jóvenes y de residentes les redactaron una carta. El objetivo era darles tranquilidad, seguridad y acompañamiento.

El Servicio no sólo ha atendido a mujeres de la provincia de Málaga. También ha tratado a alguna gestante de Melilla –llegada por otras patologías y que dio positivo– e incluso a una de Madrid –que vino en la primera ola y que resultó estar infectada–.

El jefe del Servicio reflexiona que una situación de pandemia sirve para evaluar el “músculo” de los equipos. En el caso de su área, destaca el “esfuerzo, la dedicación y el compromiso” de los profesionales que ha servido para que “cualquier dificultad se haya superado”.

Celia Cuenca concluye con un mensaje para las mujeres que ahora atraviesan el trance de un embarazo estando infectadas de Covid:“Al principio teníamos miedos, aunque se nos quitaban al llegar al hospital. Ahora, con el paso del tiempo, esos miedos han desaparecido y lo que tenemos es seguridad”.