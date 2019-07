El Metrobús al PTA quedará suspendido en agosto y continuará en septiembre

Con la llegada del mes de agosto, las dos grandes medidas adoptadas para mejorar las condiciones de acceso al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), quedarán suspendidas. A la supresión del carril reversible en la vía de conexión entre la autovía del Guadalhorce y la rotonda de entrada se suma la paralización del autobús lanzadera puesto en funcionamiento el 22 de abril pasado. Según informaron desde la Administración regional, que participa en la iniciativa junto al Ayuntamiento de Málaga y la concesionaria del Metro, la decisión de hacer una pausa en agosto ya estaba contemplada, dándole continuidad en septiembre.

Este hecho genera ya las primeras reacciones contrarias. Es el caso de una de sus usuarias, residente en el distrito de Teatinos, que cuestiona que se paralice. "No sé porqué lo hacen, como si en agosto no se trabajara", explicó en un escrito enviado a este periódico. En el mismo, subrayó la mala comunicación de la zona en la que vive con el parque. "Imposible llegar al PTA a las 7:30 en autobús si vives en Teatinos", dijo, valorando el servicio lanzadera del Metro y el autobús implantado. "Es lo mejor que han podido poner al barrio y no entiendo porqué lo van a anular", añadió.

Los datos conocidos por este periódico vienen a confirmar el uso creciente que la relación del Metro con los autobuses de la EMT tienen en la conexión hacia la tecnópolis. En concreto, fuentes cercanas a la iniciativa hablaron de que la media se sitúa en unos 300 pasajeros diarios. Ello supone una estabilización, toda vez que arrancó con unos 140 en las primeras jornadas, alcanzando los 5.600 pasajeros en el primer mes de servicio. Tomando como válido el parámetro, el bautizado como metrobús ha podido mover ya entre Andalucía Tech, la última parada del ferrocarril urbano en la ampliación de la Universidad, y el parque unas 27.000 personas.

El funcionamiento de este sistema está acotado a jornadas laborables y a dos periodos horarios, coincidentes con las horas punta de entrada y salida del parque. De lunes a viernes la primera salida tiene lugar a las 7:01 desde Andalucía Tech; la última a las 9:44; por la tarde, la primera es a las 14:00 y la última, a las 18:10. En sentido inverso, la primera salida, desde Severo Ochoa, es a las 7:21 y la última a las 10:10; por la tarde, la primera es a las 14:20 y la última a las 18:30.