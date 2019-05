Son envidiablemente jóvenes. Están profesionalmente ilusionados. La mayoría tienen entre 24 y 28 años. Ya son médicos e inician la formación de una especialidad. Este jueves, los MIR del Hospital Regional han tenido su acto de bienvenida.

Había alegría y cierta expectativa en el ambiente. Allí estaba Ignacio Vieitez, de 25 años y oriundo de Santiago de Compostela. “Estoy muy feliz. Este miércoles ya hice mi primera guardia. Fue intensa, no paramos. Así que se me pasó pronto”, cuenta. Eligió el Regional para formarse como traumatólogo por las buenas referencias que le dieron del hospital. “Vine a visitar el Servicio de Traumatología y me dio buenas sensaciones. Además, hay vuelo directo entre Málaga y Santiago, así que perfecto”, comentaba.

Laura de la Puerta, de 25 años, viene de más cerca, la localidad sevillana de Osuna, para hacer la misma especialidad. “Estoy contenta, tranquila e intentando no perderme por el hospital”, bromeaba. Uno de las tutoras de los MIR animaba a los jóvenes a sentarse al principio de la sala. “Hoy no os vamos a examinar de nada”, les decía.

No, ya se han examinado bastante. Han hecho una carrera de cuatro años y han superado la dura prueba del MIR. Pero son conscientes de que no se pueden relajar, que les queda el sprint final de cuatro o cinco años, según las especialidades. Pero ya a finales de junio cobrarán su primer sueldo como médicos. Irene Tamayo empieza su formación en Radiodiagnóstico. Tiene 24. Es de Málaga y se considera muy afortunada. Consiguió la última plaza que había para esta especialidad en la ciudad. “Esta carrera supone mucho esfuerzo, pero merece la pena. Estoy algo asustada por las guardias de Urgencias, porque no sabes lo que te vas a encontrar...”, reconocía.

Unas filas más adelante estaba sentado Francisco Botello, de 25 años. Viene de Badajoz para hacer Cirugía General y Digestiva, también atraído por la fama del hospital en trasplantes hepáticos. Porque dice que eso es lo que quiere hacer cuando tenga 40. “En Medicina hay que estudiar, pero se saca como otra carrera, solo que con un temario más amplio. Estoy deseoso de hacer guardias”, comentaba.

Rubén Schuldt, de 28, venía de algo más lejos: Ecuador. “Tengo la ansiedad de los primeros días, pero estoy feliz porque voy a hacer lo que quiero”. Él se ha decantado por Nefrología. Y ha elegido el Regional por que está entre los hospitales que más trasplantes renales hacen de España.

Veinticuatro es la edad de Helena Piñas, MIRde Cirugía Oral y Maxilofacial. Dice que los residentes más avanzados le dieron excelentes referencias del servicio. Así que esta cacereña hizo las maletas y se vino a Málaga. Confesaba que estaba algo nerviosa por las guardias en su especialidad. Explicaba que en la policlínica hay más profesionales, pero en la de su especialidad “estás sola”.

Mientras tomaban asiento, un par de sindicatos les repartían folletos informativos para ir captando adeptos. El delegado de Salud, Carlos Bautista, les dio la bienvenida. “¡Qué envidia!”, dijo para arrancar. Les recordó que no es fácil llegar a la meta que ellos han alcanzado y les recalcó que estaban en un sitio privilegiado. Les dijo que, después de tantos recortes, ellos llegaban en una época buena porque se van a aprobar los presupuestos autonómicos con mayor incremento para sanidad.

Cuando sus afirmaciones tomaban un cariz de mitin, pasó a un comentario en el que recordó sus tiempos de MIR: “Que no lo paséis muy mal con las guardias en Urgencias. Se puede salir corriendo... Y llorar es una cosa sana...” Un murmullo recorrió la sala. Les pidió que humanicen su trabajo y tranquilicen al paciente. “A veces vienen a Urgencias por un granito, pero es su granito y además no saben que es un granito”, les dijo. Ahora que hay tantas especialidades médicas deficitaria, les pidió también que cuando acaben la formación se queden en Andalucía.

Otra de las sanitarias que les daba la bienvenida les recordó que estaban en el hospital que ocupa el puesto 14 en el ranking nacional. Les reconoció que por delante tienen muchas horas de estudio y trabajo, pero insistió en que estaban en uno de los mejores hospitales de Andalucía y de España. Y para que no se fueran con el pellizco en el estómago del temor a las guardias, el delegado les informó –tras sacarse un selfie con ellos de fondo– que “Málaga tiene mucha marcha”.