Movilizaciones contra la no renovación de unos 1.500 contratos en la sanidad en Málaga

CSIF, CCOO y UGT han protagonizado este jueves una concentración ante el Hospital Clínico de Málaga contra la no renovación de unos 8.000 profesionales contratados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que fueron refuerzo contra el Covid y que ahora “serán despedidos”. De ellos, unos 1.500 en la sanidad pública malagueña.

La protesta se desarrolló también en centros sanitarios del resto de provincias andaluzas bajo consignas como No sobra nadie en la sanidad pública andaluza o No más maltrato, sí más contratos, convocadas por las organizaciones sindicales. Los sindicatos denuncian que ya antes de la pandemia el sistema público acumulaba un déficit de personal enorme y que no se puede permitir prescindir ahora de cerca de 1.500 profesionales en Málaga.

Los convocantes han cifrado en más de un millar de personas el seguimiento de las protestas en las distintas provincias andaluzas, por lo que resaltan la "amplia participación" en todas las convocatorias. Las movilizaciones persiguen que la Junta de Andalucía renueve a la totalidad de los 20.000 contratos sanitarios que se han hecho con motivo de la pandemia, después de que el Ejecutivo autonómico haya trasladado que seguirán 12.000 de ellos, por la bajada de actividad sanitaria tras la menor incidencia del coronavirus.

A su vez, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, señaló que ahora mismo “dimensionar la atención primaria manteniendo el 100% de los contratos Covid que había más el aumento de un 20% es más que suficiente para garantizar la calidad asistencial”, al tiempo que destacó que a partir del 1 de noviembre “habrá un 12% más de profesionales que había a principios de la pandemia, 12.000 contratos más”.

Los sindicatos, sin embargo, han anunciado que habrá más movilizaciones los próximos dos jueves si la Junta no rectifica este "recorte" y reclaman, según la CSIF, una "apuesta firme" por la sanidad pública de calidad, ya que antes de la pandemia ya tenía "un déficit enorme de personal" y ahora no puede prescindir de 8.000 personas.