Muere Carolina Cerezo, la malagueña de 25 años que visibilizó su lucha contra el cáncer

Triste desenlace en la lucha contra el cáncer iniciada por Carolina Cerezo, la malagueña de 25 años que llevaba dos años enferma y estaba buscando un tratamiento experimental. El colegio en el estudió la joven, el centro concertado Santísima Trinidad Málaga, comunicaba este miércoles su fallecimiento y le transmitía sus condolencias a la familia a través de las redes sociales.

Con enorme pesar comunicamos el fallecimiento de nuestra alumna Carolina Cerezo. Queremos trasmitir nuestro más sentido pésame a su familia y rezamos por su eterno descanso. DEP. @centrosFEST #somosfamilia pic.twitter.com/Vji1R1KrbG — Trinitarias Malaga (@Trinitariasmlg) 22 de mayo de 2019

Más información Carolina Cerezo, una guerrera frente al cáncer

Carolina Cerezao había pasado ya por dos operaciones y hace poco más de una semana relataba a este periódico que iba por su quinta hospitalización, en el Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla.

Lanzaba un mensaje de SOS; dispuesta a probar algún tratamiento experimental. “Busco alguna vía que me permita seguir disfrutando de la vida. Sé que mi cura está ahí afuera. No me pienso rendir hasta que no agote todas las opciones”, advertía entonces.

La joven, vecina de Puerta Blanca, sufría carcinomatosis peritoneal, que es un tumor metastásico.

Su hermana Gloria, de 39 años, ha sido su gran apoyo en esta lucha. Junto a su madre ambas la han acompañado en el hospital sevillano.

El funeral de Carolina se ha celebrado en la tarde de este jueves en Parcemasa.