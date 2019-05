Mujeres desnudas en una presentación turística de Zaragoza en Málaga

Varias mujeres desnudas o semidesnudas participaron este pasado miércoles en una presentación oficial de la oferta turística de Zaragoza en Málaga en un acto organizado por Zaragoza Congresos, dependiente de ese ayuntamiento aragonés.

El objetivo del acto era dar a conocer la oferta hotelera, cultural o congresual de Zaragoza a profesionales organizadores de eventos para generar negocio. María Cabello fue una de las asistentes y asegura que salió completamente "impactada". "Iba a la presentación del plan Zaragoza te quiere y al principio se presentaron unas personas diciendo que eran de un cabaret llamado El Plata. Un señor estuvo 15 minutos hablando del local y toqueteando a dos señoras que salían en traje de noche", relata.

Posteriormente, entre vídeo y vídeo de la oferta turística zaragozana, Cabello destaca que hubo varias actuaciones. "En un segundo baile salió una chica que hacía como si fuera un maniquí cantando y, de pronto, se le levantaba la falda con algún artilugio y estaba completamente desnuda de cintura para abajo", afirma. "En otro de los espectáculos una chica cubana sacaba supuestamente a alguien del público y le pasaba las nalgas por el pene, aunque luego se vio que era un actor porque salía a cantar una jota", continúa Cabello. Acto seguido, tras otro vídeo de Zaragoza, "salió una chica bailando la danza del vientre que solo llevaba puesto un tanga de hilo".

"Solo se salieron dos personas de la presentación, aunque pensamos que fue bastante agresiva. Varias mujeres hablamos del asunto, llamamos a los organizadores y les dijimos que no nos parecía bien un contenido tan sexual cuando además no salían hombres desnudos también, por lo que se estaba utilizando a la mujer", argumenta Cabello

Miguel Angel Argente, director de Zaragoza Congresos, afirma por su parte que "la presentación fue super innovadora, fresca y bien chula y lo que pasa es que se ha descontextualizado todo". Este directivo destaca que El Plata "es el café cantante más antiguo de Europa, es centenario y forma parte de la ciudad porque van personas de todas las edades a echar un buen rato".

"Es una presentación profesional en la que quisimos incluir pequeñas actuaciones como las que hay en El Plata de jueves a domingo y guardan relación con La Maja vestida y desnuda de Goya, un tenor que canta un aria en relación con el teatro romano o una actriz con la danza del vientre", señala.

Argente asegura que "no hay un concepto machista ni feminista y si no salen hombres desnudos es porque al hacer el guión vimos que no encajaba ningún elemento masculino, sin más". El director de Zaragoza Congresos detalla que la misma presentación se ha hecho en Bilbao, Valencia o Sevilla sin haber recibido ninguna crítica y también ensalza la realizada en Málaga. "El mayor éxito ha sido en Málaga, donde vinieron unos 60 profesionales. La gente se hizo fotos, se pusieron disfraces... Recibimos todo tipo de felicitaciones y nos decían que la presentación había sido espectacular", añade el responsable del evento, quien reitera que "era una presentación coherente, profesional, digna, innovadora, actual, alegre y para llamar la atención". "Puedo entender que a alguien no le guste pero no comparto esa opinión", resume.