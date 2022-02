"Andalucía es la comunidad autónoma que más puede aprovechar el Plan de Recuperación europeo si hacemos bien las cosas"

La economía andaluza, española y mundial vive sumida en una montaña rusa por la pandemia y la encargada de llevar al país a buen puerto desde el punto de vista económico es la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Esta semana se reunió con empresarios en Málaga para destacar las bondades de los fondos europeos y concedió una entrevista a este diario.

-¿Qué supone la Reforma Laboral recién aprobada?

-Es una reforma estructural muy importante que nos va a permitir impulsar la creación de empleo de calidad, atajar la temporalidad excesiva, la precariedad, el paro estructural y, por tanto, tratar de resolver los problemas que vienen lastrando la economía española desde hace décadas. Tenemos que mirar al futuro y desplegar plenamente esta reforma y tratar de aprovecharla al máximo para impulsar esta recuperación económica que estamos iniciando para que sea sostenible y justa, pensando sobre todo en los jóvenes.

-La economía española creció un 5% en 2021, 1,5 puntos menos de la previsión del Gobierno ¿Le trastoca eso mucho los planes de cara al presupuesto para 2022?

-Desde hace dos años la actividad de previsión macroeconómica se ha hecho más difícil aún de lo normal. Hemos visto una enorme volatilidad en los mercados internacionales y también algunos cambios estructurales que no son capturados adecuadamente por las estadísticas tradicionales. Hicimos los presupuestos de 2021 con una enorme prudencia y, de hecho, los ingresos fiscales han aumentado un 15% y vamos a cumplir sin ninguna duda el objetivo de reducción del déficit y de la deuda incluso en un escenario macroeconómico menos favorable. Lo mismo ocurre con 2022, donde hemos hecho unos presupuestos basados en la prudencia, en la responsabilidad y que nos van a permitir cumplir los objetivos en distintos escenarios macroeconómicos. Fíjese que todos los organismos prevén para España un crecimiento medio del 5% entre 2021 y 2023 que es verdaderamente un máximo histórico y una recuperación fuerte y sostenida. Ese tiene que ser nuestro objetivo, no un rebote pasajero.

-Perdimos un 10% en 2020. Tardaríamos dos años en volver a estar como antes de la pandemia.

-Vamos a ver cómo evoluciona 2022. Las perspectivas de momento son muy positivas.

-Vivimos en una incertidumbre constante con las variantes del Covid e incluso personas como Bill Gates ya dicen que habrá nuevas pandemias. Hay tensión con Rusia por Ucrania. ¿Hay economía que pueda soportar esta ansiedad?

-Efectivamente, desde hace años estamos en un proceso de transformación muy intenso y de una enorme volatilidad. Desde la crisis financiera vemos cambios geopolíticos con mucha trascendencia, como el surgimiento de nuevas potencias mundiales, el aumento de tensiones en potencias más tradicionales, la evolución de los precios de la energía, una aceleración del cambio tecnológico y la digitalización, el cambio climático y su impacto en la economía y estamos viendo el impacto de una crisis sanitaria. Tenemos que estar preparados para estos escenarios de mayor volatilidad y aumentar nuestra resiliencia de cara al futuro. Aprovechar esta recuperación económica para tener un crecimiento fuerte, pero también más sostenible desde el punto de vista económico, financiero, medio ambiental y social. Eso es, en esencia, el Plan de Recuperación.

-La crisis sanitaria ha cogido a contrapié a todos los gobiernos del mundo. ¿Tiene el Gobierno preparado un plan de contingencia, un plan B, por si la situación sanitaria y económica vuelve a empeorar o incluso si se tuvieran que producir nuevos confinamientos?

-Estamos en esta ola ómicron que está teniendo un impacto muy inferior a las olas anteriores y creo que la clave es la vacunación. La llegada de la vacuna y su despliegue eficiente y masivo en nuestro país ha marcado un punto de inflexión desde el punto de vista sanitario y económico. Por eso estamos en una situación muy diferente de la de los dos años anteriores. Pero, en general, situaciones duras y difíciles siempre vamos a tener. A nosotros nos ha tocado lidiar con la pandemia, la crisis económica y hasta con un volcán. Creo que los ciudadanos han visto un gobierno responsable, que reacciona con mesura, templanza, serenidad y eficacia gestionando bien las situaciones y dando una respuesta muy orientada hacia ellos, que es lo más importante.

-La inflación sigue disparada. ¿Se logrará controlar este año?

-Cuando utilizamos calificativos hay que poner las cosas en su contexto. Empezamos 2021 con una inflación del 0%, la tasa media de variación de los precios el año pasado ha estado en torno al 3%, las previsiones para este año están entre el 3 y el 4% y tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España prevén una reducción en la segunda parte del año. No tiene que sorprendernos un rebote de los precios en un escenario de recuperación económica tan fuerte. Lo que más me preocupa es la causa subyacente principal que es la evolución de los precios de la energía porque eso lamentablemente no lo podemos controlar porque viene dado por los mercados internacionales.

-A las familias les están llegando facturas de más de 100 euros al mes de luz. ¿No se puede hacer nada más?

-Durante el año pasado hemos logrado mantener el coste medio de la factura de la luz al nivel que teníamos en 2018, pero evidentemente eso ha sido con un esfuerzo fiscal muy importante. Unos 4.000 millones de euros para compensar la caída de la recaudación del IVA, el resto de los impuestos energéticos, los costes de funcionamiento del sistema... Son recursos que podríamos haber dedicado a invertir en algo más productivo como en la transición verde. Por tanto, que el Estado compense el alza de los precios en los mercados internacionales no es una solución a medio plazo. Por eso estamos actuando decididamente en el ámbito europeo para intentar dar una respuesta europea a un problema que es global.

-¿Y cree que se puede conseguir?

-Cada vez son más los países que consideran que esto es una prioridad y todos somos claramente conscientes de la situación que se puede generar ante la tensión geopolítica.

-El conflicto con Rusia por Ucrania no ayuda precisamente.

-Es evidente que la tensión en la frontera Este de Europa no es un factor estabilizador sino todo lo contrario. Afortunadamente España tiene una diversificación de suministros que nos permite estar tranquilos en la garantía de suministro, pero cualquier factor de inestabilidad en los mercados internacionales puede afectar a los precios de los mercados mayoristas. Como comentábamos, aunque nosotros hemos compensado ese impacto en las facturas de las empresas y los ciudadanos tenemos que encontrar soluciones más estructurales.

-Ya han llegado 10.000 millones de euros de los fondos europeos, de los cuales 2.117 son para Andalucía. La mayoría, unos 1.000 millones, son para transición energética y 325 para digitalización. ¿Por qué se incide tanto en estos ámbitos?

-El Plan de Recuperación europeo nos exige que la mayoría de la inversión vaya destinada a la transformación verde y digital, en torno a un 70% entre ambas. Es especial en el caso de España que tenemos otros dos ejes: la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Son cuatro ejes vertebradores que pensamos que pueden impulsar un crecimiento de cara al futuro más sostenible y más justo.

-En turismo, el principal sector económico andaluz, apenas hay 73 millones y en empleo 128 millones pese a ser una de las regiones con más paro.

-Estas cifras corresponden solo a los programas que se hayan acordado en conferencia sectorial o territorial. En total, el Plan destinará más de 3.400 millones a modernizar el sector, y eso sin contar con todos los programas generales a los que concurrirán también las empresas turísticas andaluzas, en los que pueden tener un peso muy importante. En efecto, uno de los problemas que arrastra la comunidad andaluza es la evolución de su mercado de trabajo. Incluso ahora que a nivel nacional hemos superado los 20 millones de ocupados y la tasa de paro ha bajado al 13,3%, Andalucía sigue manteniendo un diferencial de casi 10 puntos que tenemos que tratar de corregir con el Plan de Recuperación. Creo francamente que Andalucía es la comunidad autónoma que más puede aprovechar el Plan de Recuperación si hacemos bien las cosas.

-¿Cuáles son los principales peligros para no hacerlo bien?

-La cogobernanza y la colaboración leal entre todos los niveles de administraciones es imprescindible. Hay que tener una visión estratégica clara de cuáles son los proyectos que se quieren impulsar y de cómo se quiere mejorar la vertebración de todo el territorio. Andalucía es muy grande, muy diversa, cada provincia tiene características distintas y hay que identificar bien las fortalezas de los distintos sectores y los distintos territorios para lograr una transformación y una modernización que llegue a todos los ciudadanos andaluces. Y, por supuesto, es muy importante gestionar los fondos con eficacia y honestidad.

-¿Ahora mismo hay 'buen rollo' entre las Administraciones o cada va por su lado?

-Confío en que todas las administraciones tengan claro que ésta es la prioridad absoluta. Desplegar bien las inversiones del plan de recuperación y aprovechar al máximo esta oportunidad extraordinaria para España y, en particular, para Andalucía.

-En 2022 se esperan otros 26.300 millones de Europa. ¿Qué parte va para Andalucía y se seguirá la misma línea por sectores?

-Antes de realizar la asignación para los años 2022 y 2023 tenemos que ver cómo se lanzan los programas correspondientes al ejercicio 2021. Eso nos permitirá reforzar aquellas dotaciones, proyectos o territorios que estén desplegando con mayor eficiencia las inversiones con los fondos europeos.

-Ha comentado usted en alguna otra ocasión que esta inversión pública puede impulsar una inversión privada multiplicada por cuatro. ¿Es usted optimista con que haya realmente la colaboración público-privada que tanto se demanda?

-Sin duda. Pensamos que con el Plan de Recuperación se pueden movilizar hasta 500.000 millones de euros de inversión privada. Está claro que la transformación verde y digital no es una cuestión solo del sector público sino que todas las empresas son conscientes de la necesidad de adaptarse a estos nuevos cambios estructurales. Lo que nosotros queremos es impulsar, acompañar y orientar bien el proceso para tener una digitalización humanista y una transición ecológica rápida y justa que permita a España estar a la cabeza en la nueva economía verde y digital.

-Las empresas se están quejando de que no hay agilidad en el reparto de esos fondos.

-Todas las administraciones públicas tenemos que remar en la misma dirección y trabajar codo con codo con el claro objetivo de aprovechar plenamente la oportunidad que suponen los fondos europeos. España es el país que va más avanzado, como demuestra el haber sido el primer país en tener el plan aprobado y en tener un pago en 2021 correspondiente al cumplimiento de hitos y objetivos. Tenemos un calendario muy ambicioso de reformas y estamos decididos a aprovechar este periodo de la manera más productiva posible. No tenemos tiempo que perder y por eso vamos tan adelantados.

-En cualquier caso, el 2022 va a ser un año complejo para Andalucía desde el punto de vista administrativo al celebrarse elecciones regionales, presumiblemente, antes del verano. ¿Puede haber una paralización de la economía andaluza?

-Espero que no porque francamente la prioridad en este momento tiene que ser aprovechar al máximo el Plan de Recuperación y dar un impulso importante a la economía andaluza. Ese es el interés general y lo deseable sería que todos los políticos estuviésemos pensando en eso. Desde luego a nivel nacional tenemos claro que lo que necesitan los españoles en este momento es que agotemos la legislatura y que haya un periodo de tranquilidad y de recuperación después de dos años tan duros como los que hemos pasado.

-¿Qué nota le pondría al gobierno de Juan Manuel Moreno?

-No es mi función calificar los gobiernos autonómicos. Sí confío en que el señor Moreno Bonilla no siga la campaña y el boicot sistemático del PP a los fondos europeos porque son una oportunidad extraordinaria para el país gobierne quien gobierne.

-El PP andaluz defiende la rebaja de impuestos para recaudar más dinero. Creo que usted no es partidaria de esa idea.

-Yo lo que veo es que un país como el nuestro, que viene arrastrando déficits fiscales y en la provisión de servicios públicos como hemos visto durante la pandemia, y que tiene un nivel de deuda tan elevado tiene que tener una política fiscal responsable. Quien habla en este contexto de bajada de impuestos claramente antes o después está hablando de recortes de servicios públicos y si algo hemos aprendido durante la pandemia es la necesidad de invertir en nuestras infraestructuras sociales, en educación, sanidad, defensa... Todo lo que es el estado de bienestar. Creo que la inmensa mayoría de la población española quiere que reforcemos el estado de bienestar y no que lo desmantelemos.

-Obviamente me va a decir que sí, pero ¿cree que el socialista Juan Espadas puede recuperar la presidencia de la Junta?

-Por supuesto y eso espero. Es el candidato óptimo. Es una persona que tiene una visión para Andalucía, que trabaja con dedicación a la defensa del servicio público, que tiene una trayectoria de muchos años gestionando una de las grandes ciudades andaluzas y, por tanto, ha demostrado sobradamente que puede ser un gran presidente de la comunidad autónoma.

-Usted ha visitado esta semana el nuevo centro de investigación de Vodafone en Málaga. Habrá también un nuevo centro de Google y otras multinacionales ya están presentes o llegarán. ¿Cree que Málaga puede ser realmente el Silicon Valley europeo?

-Tengo claro que Málaga tiene todos los elementos para convertirse en uno de los grandes polos de innovación y de esa nueva economía digital que España tiene que liderar a nivel europeo. Desde luego desde el gobierno de España hemos apoyado sin ninguna duda este impulso.

-El Gobierno acaba de presentar la candidatura de Málaga para la Expo 2027. ¿Qué podría suponer para Málaga, Andalucía y España conseguir este hito? ¿Cómo va a apoyar el Gobierno a la candidatura?

-Hemos creado una comisión nacional liderada por el ministro de Asuntos Exteriores para coordinar todos los esfuerzos de las distintas administraciones y del sector privado para tener las máximas oportunidades de ser elegidos como sede de esa Expo. Este tipo de eventos suponen una gran visibilidad para la ciudad y una afluencia de inversiones y oportunidades que puede ser muy interesante para Málaga y España en su conjunto.

-Unicaja Banco es la principal entidad financiera andaluza y la quinta mayor de España tras su fusión con Liberbank. ¿Cree necesario que haya más fusiones en el sistema bancario español y, dentro de eso, qué papel podría o debería jugar Unicaja?

-No es mi función influir en las decisiones de los operadores privados, pero el sector financiero español está inmerso en un proceso muy intenso de transformación estructural con la entrada de nuevos competidores y con todo el proceso de digitalización. Es importante que tengamos entidades financieras fuertes y sin duda Unicaja es uno de los principales bancos de este país que tiene que jugar un papel relevante en el futuro.

-Ha comentado usted en un encuentro en la facultad de Económicas de Málaga que el Gobierno va a colaborar con dos Premios Nobel de Economía como Esther Duflo y Abhijit Binayak Banerjee. ¿Qué van a hacer con ellos?

-Dentro del Plan de Recuperación hemos lanzado distintos proyectos piloto que nos van a permitir identificar qué políticas públicas funcionan y cuáles no. En este contexto, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está identificando qué políticas son más eficaces para favorecer la inclusión de colectivos vulnerables. En el seguimiento de todos esos proyectos, entre otras instituciones, vamos a contar con Duflo y Banerjee que están supervisando el proceso para que España sea un país en vanguardia en el ámbito social.

-Ha afirmado esta semana que no va a ir a actos donde sea la única mujer. ¿Por qué toma ahora esta decisión?

-Es llamativa la repercusión que ha tenido ahora esta cuestión, porque son cosas que he venido diciendo a menudo en los actos que participo. No podemos invisibilizar al 50% de nuestra población. Y a veces con gestos decididos se consiguen avances importantes. Confío en que aquellos que quieran invitarme a un acto por ser la vicepresidenta tengan en cuenta que las mujeres deben estar presentes y espero que mis palabras les sirvan de inspiración. La igualdad de género es un factor fundamental de prosperidad, de crecimiento y de bienestar para el futuro.