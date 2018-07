La crisis de Natalie Tours no tendrá especial relevancia en los hoteles de la Costa del Sol

El touroperador ruso Natalie Tours, el tercero que trae más viajeros de ese país a España, está atravesando una difícil situación económica y ha anulado todas sus reservas en España, Turquía, Emiratos Árabes, Chipre o Cuba. El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, destacó ayer a este diario que, a falta de comprobar la incidencia en todos los hoteles de Málaga, "estamos tranquilos porque este touroperador no trae a mucha gente a la Costa del Sol de forma directa".

Callejón indicó que "hay hoteles que tienen pagarés que han cobrado y otros están a la espera", aunque subrayó que Natalie Tours también ha dejado de actuar en Málaga "donde ha suspendido todas sus reservas y llegadas". El presidente de Aehcos consultó ayer con varios directivos hoteleros que tienen a rusos entre sus clientes, principalmente de Fuengirola y Marbella, y éstos le precisaron que la mayoría trae a rusos con otros touroperadores, por lo que no están teniendo problemas.

Natalie Tours anunció el miércoles que iba a anular todas sus reservas por, entre otros motivos, la negativa de un nutrido grupo de hoteleros a alojar a los clientes de esta empresa por posibles impagos.

"No podemos hacer volar a los turistas porque no controlamos la situación con los socios, por lo que nos vemos obligados a anular las reservas", dijo Vladimir Vorobiov, cofundador de Natalie Tours, en una emisora rusa. La presidenta de la Asociación de Touroperadores de Rusia, Maya Lomidze, confirmó a Efe que varios socios del operador en el extranjero informaron que no iban a alojar a los clientes de esta empresa.

El pasado viernes Natalie Tours ya anunció la cancelación de todos sus vuelos chárter a Barcelona, Rimini, Catania, Nápoles, Antalya y Heraklion. Ha suspendido su cooperación con su socio español W2Meet y su presencia en este país. "Ha dejado de ser uno de los diez principales operadores de Rusia y debe mucho dinero a sus socios", aseguró Lomidze. La crisis de 2014 le ha pasado factura.