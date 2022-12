Una Navidad ‘normal’ con Málaga llena tras dos años

Después de dos años sin "navidades normales" por la pandemia de la Covid-19, la gente tiene más ganas de celebrar que nunca. La de 2020 fue la de las mascarillas y las reuniones con aforo; mientras que, la de 2021 estuvo marcado por los brotes y las nuevas cepas. Ahora, la total eliminación de las restricciones se nota en las calles y, sobre todo, en los bares.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, ya adelantaba que las previsiones de cara a Navidad era "buenas". "Son las primeras que verdaderamente vamos a tener como la de 2019", señalaba, al tiempo que agregaba que "hay muchas ganas de disfrutar, muchas ganas de consumir y eso se ve en las calles" y también "en el sector servicios, el ocio, y la restauración no puede ser menos".

A pesar de que la subida del coste de luz o de los alimentos tiene al sector de la hostelería muy "preocupado" -ya que todavía no se han recuperado de la crisis sanitaria-, las terrazas de los bares del Centro o de Teatinos se han inundado durante estas dos primeras jornadas de celebraciones: la ya conocida Tardebuena y el día de Navidad.

Y es que las temperaturas tan altas para esta época del año en la provincia también acompaña a que las calles se conviertan en un hervidero de malagueños y turistas disfrutando de la Navidad en manga corta de la Costa del Sol. En definitiva, unas fiestas plenas, como las de antes. Eso sí, sin dejar atrás las recomendaciones sanitarias y las debidas precauciones porque aún existe el coronavirus y los contagios.

Balance del año hostelero

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga también hizo un balance del sector durante este 2022. “En líneas generales tuvimos un primer trimestre complicado cuando aún estábamos en la última coletada de Ómicron; después sí que es verdad que la recuperación, y hablamos de facturación, a día de hoy no ha sido mala. Hemos ido ascendiendo y creo que hemos cogido una inercia positiva”, señaló.

“En cuanto a la rentabilidad, ya lo sabemos todos, hay materias primas que han subido hasta un 15%. Los costes eléctricos, es verdad que estamos teniendo muchos problemas para sustentar dentro de los propios restaurantes los gastos que tanto se nos han incrementado...”, añadió.

No obstante, afirmó que “tenemos que hacer una lectura positiva sobre todo de donde venimos; esperemos que en 2023 se equilibre mucho esa subida de precios”. “A día de hoy, sobre todo en la parte de empleo en Málaga, en Andalucía, estamos por encima de lo que estábamos en 2019, eso es positivo; en facturación también un par de puntos por encima de 2019 no así en rentabilidad, que no vamos a llegar a lo mismo”.

“Creo que vamos en una inercia, esperemos que positiva, y 2023 siga esta racha, que se equilibren los precios, y las empresas puedan ser rentables para que todo lo que tuvimos que endeudarnos en estos dos años de Covid lo podamos suplir lo antes posible, que ya dijimos que cuatro o cinco años nos iban a costar”.

Al respecto, indicó que “esto nos ralentiza un poco esa recuperación, pero creo que vamos en la buena sintonía sobre todo con la recuperación de la normalidad y el poder seguir facturando y trabajando como estábamos acostumbrados”, concluyó.